外交部：斐濟外交官訪台 中國無權置喙干預

中央社／ 台北7日電

中國批評斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼訪台，外交部今天表示，台灣作為國際社會不可或缺的一員，有權與各國進行互訪交流及合作，對於類此主權國家間的正常往來，中國無權置喙及干預。

「駐聯合國常任代表訪台團」正在台灣訪問，成員包含馬紹爾群島常任代表席克（John M. Silk）、巴拉圭常任代表斯卡畢尼（Marcelo Eliseo ScappiniRicciardi）以及斐濟常任代表塔拉吉尼吉尼（FilipoTarakinikini）等人。馬紹爾及巴拉圭為中華民國邦交國，斐濟與中華人民共和國有正式外交關係。

根據中國媒體澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧昨天表示，斐濟有關官員訪台，「嚴重違背斐方奉行一個中國原則的政治承諾，中方對此表示強烈不滿，已向斐濟方面提出嚴正交涉」。

外交部今天發布新聞稿指出，歡迎國際友人來台訪問，實地瞭解中華民國在各領域的發展現況，並就共同關切議題交換意見。

外交部強調，台灣作為國際社會不可或缺的一員，有權與各國進行互訪交流及合作，對於類此主權國家間的正常往來，中國無權置喙及干預。

