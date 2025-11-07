大陸車輛禁止進口 卓榮泰：涉及資安、低價傾銷

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關我國禁止中國大陸車輛進口，行政院長卓榮泰表示，車輛進口涉及很多資安問題，如果大陸電動車整車要進來，又採取低價傾銷方式，將對我國內產業造成重大衝擊。目前全世界對於低價傾銷，也都有相當防制。

卓榮泰7日下午率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備詢。立委廖先翔質詢時表示，民眾很多都不知道，為什麼大陸車不能進來？

經濟部長龔明鑫答詢時說明，對於一些產品的進口，首先不能違反國家安全，這是最基本的。另一個是對等談判的問題，對方如果有對我方開放市場，那我方也會開放；目前陸方沒有開放直接進口我方車輛。此外，也不能獨資。這些問題透過雙方談判，才有辦法解決。

卓榮泰指出，電動車的部分，當然安全指數要特別高，因為涉及很多資安問題。如果是電池、車底盤，我方有明文規定不准進口。如果要來台灣設廠，必須完全符合我方的法律；如果是電動車整車要進來，又採取低價傾銷方式，將對我國內產業造成重大衝擊。

卓榮泰表示，就國安標準來看，我方對資安高度重視。大陸電動車輛，跟其他國家製造的電動車輛，是不一樣的情況。油車的部分，則講求互惠對等。

龔明鑫表示，所有汽車對於資安都是最敏感的，因為汽車牽涉到可能有限量的問題，還有關稅及如何開放等問題，情況比較複雜。陸方沒有特別來跟我方談開放汽車進口的事情，如果要談，也是可以談，前提是不違反國家安全的情況下。

卓榮泰重申，談的條件，要符合我方對於市場的管理，包括法規。此外，全世界對於低價傾銷，也都有相當防制。

龔明鑫特別提到，所有進口車進來，都要經過我方檢驗，主要是通訊設備的部分，我方不允許大陸產品進來；即便想要整車從陸出口，也必須把通訊設備換掉。

電動車 卓榮泰 資安

