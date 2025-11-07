參選定裝照致敬許光漢遭酸「哪來自信」 劉和然：謝謝提醒、虛心接受

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然近日完成定裝，其中這套造型更向藝人許光漢致敬，引發網友熱烈討論。圖／擷自劉和然臉書影片
新北市副市長劉和然近日完成定裝，其中這套造型更向藝人許光漢致敬，引發網友熱烈討論。圖／擷自劉和然臉書影片

綠委蘇巧慧選2026新北市長已就戰鬥位置，藍營表態參選的新北市副市長劉和然昨天公布定裝照，宣示「準備好了」，其中一套造型向藝人許光漢致敬。有網友表示很文青，也有網友圍剿，酸問「哪來的自信？」及「迷妹們生氣氣了」。劉和然今臉書回應，謝謝大家的提醒與意見，他都虛心接受，未來會繼續用創意方式讓市政更貼近市民生活。

劉和然近日進棚拍全新形象照，正式為自己「升級定裝」，造型從展現活力的大學T、專業幹練的襯衫，正式西裝及輕鬆自然的休閒服，還有特別設計的新北市棒球服，其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，未料引發爭議。

劉和然回應，許光漢是他非常欣賞的台灣優秀演員，專業、認真，還有那份自然的魅力，代表著台灣年輕世代的力量，這次影片只是想用一個比較輕鬆的方式向許致敬，也提醒自己在忙碌市政工作也要保持熱情、保持初心。

劉表示，謝謝大家的提醒與意見，他都虛心接受，未來會繼續用創意的方式，讓市政更貼近市民生活，他相信公共事務不應該遙不可及，也可以有溫度、有創意，而真正的「年輕」不是年紀，而是對議題的掌握，對社會的熱度，新北市這幾年讓創新成為城市的日常，也讓每一位年輕人都能被看見。

新北市副市長劉和然近日完成定裝，其中這套造型更向藝人許光漢致敬，引發網友熱烈討論。圖／取自劉和然臉書
新北市副市長劉和然近日完成定裝，其中這套造型更向藝人許光漢致敬，引發網友熱烈討論。圖／取自劉和然臉書

