賴總統叫經濟部「不要再搞綠電」？ 經濟部回應了

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台電近期評估核二、核三廠具備重啟的條件，核電是否要重啟，引發外界關注。據媒體報導，賴清德總統近日召見經濟部長龔明鑫，指示應於2027年前處理好核三重啟問題，甚至直呼「不要再搞綠電」。對此，經濟部今日表示，此種說法完全子虛烏有，部長未曾有接受總統任何相關指示，「媒體報導應經過查證」。

經濟部強調，政府持續推動二次能源轉型、持續推動多元綠能及減碳；而政府部門對於核電的立場也向來一致，就是將在「3個原則與2個必須」的前提下審慎評估重啟核電此議題，台電將依法及電力專業提出評估，預計下個月會有初步評估結論，也尊重核安會專業審查。相關時程皆依法、依專業辦理，不可能指定時間點。

經濟部說明，台灣推動能源轉型以多元綠能及深度節能為方向，和國際上推動減碳淨零主軸方向相同，同時，也會搭配科技儲能與強化電網韌性，堅定推動綠能發展、努力達成政策目標，以穩定供電與減碳。

經濟部 綠能 核電

