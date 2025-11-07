賴總統下令龔明鑫2027重啟核三？經濟部：子虛烏有

媒體報導總統賴清德「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」，經濟部今（7）日表示，此種說法完全子虛烏有，「龔明鑫未曾有接受總統任何相關指示」。

經濟部強調，政府持續推動二次能源轉型、持續推動多元綠能及減碳，政府部門對於核電的立場一致，須在「3個原則與2個必須」的前提下審慎評估重啟核電此議題，台電將依法及電力專業提出評估，預計下個月會有初步評估結論，也尊重核安會專業審查。相關時程皆依法、依專業辦理，不可能指定時間點。

經濟部說明，台灣推動能源轉型以多元綠能及深度節能為方向，與國際上推動減碳淨零主軸方向相同，同時，也搭配科技儲能與強化電網韌性，堅定推動綠能發展、努力達成政策目標，以穩定供電與減碳。