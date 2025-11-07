快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

核二、核三重啟？卓榮泰表態：尊重科學與專業來決定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右）、農業部長陳駿季（左）等官員下午赴立法院備詢，台肥董事等相關問題回應。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右）、農業部長陳駿季（左）等官員下午赴立法院備詢，台肥董事等相關問題回應。記者蘇健忠／攝影

台電董事長曾文生日前曾表示，核二、核三有重啟的機會與條件。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢表示，核三廠5月17日停役當天，已要求核三廠人員不能離開，對於核三廠善後、新核能技術等都要預作準備，未來將尊重科學與專業，來做最後決定。

台灣今年隨著核三2號機停機，正式走入非核家園。國民黨立委王鴻薇今天在立院質詢提到，曾文生與龔明鑫最近都對重啟核電鬆口，她個人以及絕大部分的企業、產業及國人都支持。

卓榮泰說，會尊重專業分析與科學根據，如果專業與科學認為具備重啟的可能性，安全無虞，在符合法律規範的前提下，會請台電進行自主安全檢查程序，並在檢查結果出爐後，再依最終結果做出判斷。

卓榮泰也說，希望王鴻薇能支持政府推動「多元開發、多元綠能」的政策與努力。王鴻薇說，她不是不支持綠能，但不支持「掏空的行為」。

王鴻薇說，過去台電評估，核二、核三廠延役費用，分別是150億元及300億元。據環團評估，核三重啟則需耗費5到10年，重啟費用高達4900億元。她也提到美方多次透過智庫、能源與國安專家警告台灣供電脆弱，這次政策轉向，恐怕與美方壓力脫不了關係，而重啟經費是由全民埋單，必須提醒政府。

卓榮泰表示，核三廠5月17日停役，是基於核管法規定40年必須停役，後來經立院把期限延長了。5月17日當天，已要求核三廠人員不能離開，一定要保留在原廠裡面，未來還要做很多事，包括核三廠善後，乃至於接觸新的核能技術，都有預做準備，針對新核能技術持開放態度，跟整個世界做共同討論。

針對重啟成本？經濟部長龔明鑫說，費用要經自主檢查、原廠評估後才會知道確切數字，國外已有經驗重啟費用不到4900億元這麼高，現在物價上漲，費用會比之前估價時高一點。

核三廠 王鴻薇 卓榮泰 核二

延伸閱讀

NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

補充保費新制急喊停 王鴻薇：民進黨缺錢就找股民開刀

補充保費新制急喊停 賴士葆：石崇良小心烏紗帽

明年經濟 一字預測 卓榮泰選「安」 龔明鑫挑「發」

相關新聞

別再搞綠電？傳賴總統下令「2027年前重啟核三」 府方急駁斥

有關TVBS新聞網報導稱，賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴...

NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

鳳凰颱風不排除侵台 政院：馬太鞍堰塞湖災區「周末前完成撤離前置作業」

鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院災防辦今天下午召開前置情資研判會議，尤其針對馬太鞍溪堰塞湖災區，要求各部會依權責督導花蓮縣...

核二、核三重啟？卓榮泰表態：尊重科學與專業來決定

台電董事長曾文生日前曾表示，核二、核三有重啟的機會與條件。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢表示，核三廠5月17日停役當天，...

參選定裝照致敬許光漢遭酸「哪來自信」 劉和然：謝謝提醒、虛心接受

綠委蘇巧慧選2026新北市長已就戰鬥位置，藍營表態參選的新北市副市長劉和然昨天公布定裝照，宣示「準備好了」，其中一套造型...

是否支持傅崐萁續任黨團總召？鄭麗文：完全尊重黨團自主

國民黨主席鄭麗文對於是否支持傅崐萁續任立法院國民黨團總召，7日下午表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，國民黨一向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。