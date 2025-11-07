核二、核三重啟？卓榮泰表態：尊重科學與專業來決定

台電董事長曾文生日前曾表示，核二、核三有重啟的機會與條件。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢表示，核三廠5月17日停役當天，已要求核三廠人員不能離開，對於核三廠善後、新核能技術等都要預作準備，未來將尊重科學與專業，來做最後決定。

台灣今年隨著核三2號機停機，正式走入非核家園。國民黨立委王鴻薇今天在立院質詢提到，曾文生與龔明鑫最近都對重啟核電鬆口，她個人以及絕大部分的企業、產業及國人都支持。

卓榮泰說，會尊重專業分析與科學根據，如果專業與科學認為具備重啟的可能性，安全無虞，在符合法律規範的前提下，會請台電進行自主安全檢查程序，並在檢查結果出爐後，再依最終結果做出判斷。

卓榮泰也說，希望王鴻薇能支持政府推動「多元開發、多元綠能」的政策與努力。王鴻薇說，她不是不支持綠能，但不支持「掏空的行為」。

王鴻薇說，過去台電評估，核二、核三廠延役費用，分別是150億元及300億元。據環團評估，核三重啟則需耗費5到10年，重啟費用高達4900億元。她也提到美方多次透過智庫、能源與國安專家警告台灣供電脆弱，這次政策轉向，恐怕與美方壓力脫不了關係，而重啟經費是由全民埋單，必須提醒政府。

卓榮泰表示，核三廠5月17日停役，是基於核管法規定40年必須停役，後來經立院把期限延長了。5月17日當天，已要求核三廠人員不能離開，一定要保留在原廠裡面，未來還要做很多事，包括核三廠善後，乃至於接觸新的核能技術，都有預做準備，針對新核能技術持開放態度，跟整個世界做共同討論。

針對重啟成本？經濟部長龔明鑫說，費用要經自主檢查、原廠評估後才會知道確切數字，國外已有經驗重啟費用不到4900億元這麼高，現在物價上漲，費用會比之前估價時高一點。