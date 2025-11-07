快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。圖／讀者提供
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。圖／讀者提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車窗跟路邊民眾揮手打招呼，展現親民形象，剛好出廠的台積電員工也高聲歡呼、還有人手舞足蹈、非常興奮。不過當地警方則是如臨大敵。

今天已是黃仁勳今年第四季來台，私人飛機直飛台南，短暫接受媒體採訪後前來南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線。剛好他的坐車在生產3奈米晶片的台積電南科18廠門口遇到紅燈停下，他也很親民地搖下車窗向民眾揮手。

當地南科保二與在地警方出動大批警力，不斷在四周巡邏、驅趕18場附近臨停車輛，媒體詢問的時候回說這個是「機密」任務。

黃仁勳預計停留台南5小時後即轉往台北，預計明天出席台積電運動會，與台積電高層會晤，在台灣停留時間一天半。

黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影

台積電 南科 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

黃仁勳抵台「旋風行程只停1天半」 參訪台積電3奈米廠

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

相關新聞

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分抵台，一出境後，即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉...

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，出機場時發表談話。黃仁勳表示此行到台灣是為了鼓勵台積電，並肯定他們在業務上的亮眼表現與...

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車...

高階測試商機爆發 漢測營運動能強勁延續

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試公布10月營收3.12億元，較去年同期成長149.66%，累積前十個月營收19.21億...

黃仁勳抵台「旋風行程只停1天半」 參訪台積電3奈米廠

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台南機場，掀起一股旋風，他表示，這次回來鼓勵台積電朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台...

美中AI比拚 黃仁勳：美國必須以極快速度前進、否則競爭會非常激烈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪時針對美、中AI發展議題表示，美國必須以極快速度前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。