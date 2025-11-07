影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車窗跟路邊民眾揮手打招呼，展現親民形象，剛好出廠的台積電員工也高聲歡呼、還有人手舞足蹈、非常興奮。不過當地警方則是如臨大敵。
今天已是黃仁勳今年第四季來台，私人飛機直飛台南，短暫接受媒體採訪後前來南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線。剛好他的坐車在生產3奈米晶片的台積電南科18廠門口遇到紅燈停下，他也很親民地搖下車窗向民眾揮手。
當地南科保二與在地警方出動大批警力，不斷在四周巡邏、驅趕18場附近臨停車輛，媒體詢問的時候回說這個是「機密」任務。
黃仁勳預計停留台南5小時後即轉往台北，預計明天出席台積電運動會，與台積電高層會晤，在台灣停留時間一天半。
