吳音寧擬任台肥董座挨批草率 陳駿季：肯定專業背景

台肥董座一度傳出將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任，不過最後由總經理張滄郎接任董事長，吳音寧擔任董事。國民黨立委王鴻薇今日在立法院質詢，指台肥人事案草率。農業部長陳駿季表示，台肥是上市公司而非國營事業，他也肯定吳音寧具專業背景。

吳音寧傳將任台肥董座一事，引發在野黨高度質疑，質疑政治酬庸外，也諷其是「高級實習生」等。王鴻薇今質詢時，提到吳案外，也說去年台灣金聯前董事長呂政璋上任3天，就傳因賴清德總統「震怒」而下台，另有經濟部主導成立的綠能科技中心前執行長鄭亦麟，出任台智電副總經理後也因涉案遭聲押。

王鴻薇表示，這些重要國營事業人事安排為何草率？台肥雖為上市公司，農業部持有近4分之1股權，不可推卸責任，陳駿季好意思強辯？若沒有農業部的支持，吳音寧可以當董事長嗎？可以當董事嗎？

陳駿季表示，台肥是上市公司，不是國營事業，性質不同，肯定吳音寧對農業本身的產業範疇夠了解。王鴻薇聽聞則又質疑，農業部對相關人事決策，難道不用檢討？陳駿季重申，吳音寧了解農業本身產業範疇，肯定吳具專業背景。