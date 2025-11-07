鳳凰颱風不排除侵台 政院要求馬太鞍堰塞湖災區「周末前完成撤離準備」

鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院災防辦今天下午召開前置情資研判會議，尤其針對馬太鞍溪堰塞湖災區，要求各部會依權責督導花蓮縣政府，務必在本周末前完成預防撤離的各項前置作業。行政院並強調，請內政部督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握執行的具體行動。

行政院表示，根據氣象署最新預報，鳳凰颱風預計在下周一至周四期間影響台灣，強度恐怕達中度以上，且可能發生外圍環流與東北季風共伴效應。考量花蓮及雲嘉南地區都還在風災復原期間，行政院特別指示相關部會與地方政府務必「料敵從寬、超前部署」，強化各項應處，避免二次傷害。

行政院指出，這次颱風可能為東部和北部帶來豪雨，針對馬太鞍溪堰塞湖，要求農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必在本周末前完成預防撤離的各項前置作業。包括保全戶名冊盤點、撤離車輛安排、收容場所整備、固定式村里廣播系統整備、警消協助疏散編組、國軍支援申請等工作事項。

另外，行政院也要求農業部及經濟部加強堰塞湖與下游河道的監測作業，並依相關警戒標準，儘早針對馬太鞍溪堰塞湖下游保全戶區域（光復、鳳林、萬榮）提供即時預警情資，並請內政部督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握執行的具體行動。

考量馬太鞍溪臨時便橋可能因洪水封閉或受損，行政院也請交通部落實預防性封橋措施，並且規劃替代道路及後續搶修的人機設備。此外，由於光復地區目前仍有志工前往服務，也請交通部在海上警報發布後，於各主要車站提醒志工注意颱風動態勿再前往，另請內政部轉知花蓮縣政府，應加強宣導，提升離災避災意識。

另外，立霧溪燕子口堰塞湖雖已暫時解除危機，但中橫沿線山區地質仍不穩定，行政院仍應請交通部、農業部及花蓮縣政府持續對中橫公路沿線邊坡警戒，確保預警性封閉措施，嚴防二次崩塌。

在雲嘉南方面，行政院指示請內政部會同衛福部，督導地方政府預先掌握安置於中繼宅或短期租賃的民眾名單，啟動預防性安置；也請農業部、經濟部分別督導縣市政府，對於修繕中的溫網室、畜禽舍加強防風作業，對於曾發生嚴重積淹水的低窪地區，再次檢視防洪排水設備與預先部署抽水機具。