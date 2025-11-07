快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風不排除侵台 政院要求馬太鞍堰塞湖災區「周末前完成撤離準備」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院要求各部會依權責督導花蓮縣政府，務必在本周末前完成預防撤離的各項前置作業。同時請內政部督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握執行的具體行動。聯合報系資料照
鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院要求各部會依權責督導花蓮縣政府，務必在本周末前完成預防撤離的各項前置作業。同時請內政部督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握執行的具體行動。聯合報系資料照

鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院災防辦今天下午召開前置情資研判會議，尤其針對馬太鞍溪堰塞湖災區，要求各部會依權責督導花蓮縣政府，務必在本周末前完成預防撤離的各項前置作業。行政院並強調，請內政部督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握執行的具體行動。

行政院表示，根據氣象署最新預報，鳳凰颱風預計在下周一至周四期間影響台灣，強度恐怕達中度以上，且可能發生外圍環流與東北季風共伴效應。考量花蓮及雲嘉南地區都還在風災復原期間，行政院特別指示相關部會與地方政府務必「料敵從寬、超前部署」，強化各項應處，避免二次傷害。

行政院指出，這次颱風可能為東部和北部帶來豪雨，針對馬太鞍溪堰塞湖，要求農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必在本周末前完成預防撤離的各項前置作業。包括保全戶名冊盤點、撤離車輛安排、收容場所整備、固定式村里廣播系統整備、警消協助疏散編組、國軍支援申請等工作事項。

另外，行政院也要求農業部及經濟部加強堰塞湖與下游河道的監測作業，並依相關警戒標準，儘早針對馬太鞍溪堰塞湖下游保全戶區域（光復、鳳林、萬榮）提供即時預警情資，並請內政部督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握執行的具體行動。

考量馬太鞍溪臨時便橋可能因洪水封閉或受損，行政院也請交通部落實預防性封橋措施，並且規劃替代道路及後續搶修的人機設備。此外，由於光復地區目前仍有志工前往服務，也請交通部在海上警報發布後，於各主要車站提醒志工注意颱風動態勿再前往，另請內政部轉知花蓮縣政府，應加強宣導，提升離災避災意識。

另外，立霧溪燕子口堰塞湖雖已暫時解除危機，但中橫沿線山區地質仍不穩定，行政院仍應請交通部、農業部及花蓮縣政府持續對中橫公路沿線邊坡警戒，確保預警性封閉措施，嚴防二次崩塌。

在雲嘉南方面，行政院指示請內政部會同衛福部，督導地方政府預先掌握安置於中繼宅或短期租賃的民眾名單，啟動預防性安置；也請農業部、經濟部分別督導縣市政府，對於修繕中的溫網室、畜禽舍加強防風作業，對於曾發生嚴重積淹水的低窪地區，再次檢視防洪排水設備與預先部署抽水機具。

行政院 花蓮縣政府 馬太鞍溪 鳳凰颱風 堰塞湖

延伸閱讀

農業部宣布11月糧食券發放65% 聯邦法官令川普政府全額支付

豬肉禁令今解封恢復拍賣 農業部：每公斤96至106元價格平穩

鳳凰颱風接近台灣時冷高壓明顯偏弱 鄭明典：可能會有高低層分離現象

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

相關新聞

鳳凰颱風不排除侵台 政院要求馬太鞍堰塞湖災區「周末前完成撤離準備」

鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院災防辦今天下午召開前置情資研判會議，尤其針對馬太鞍溪堰塞湖災區，要求各部會依權責督導花蓮縣...

NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

是否支持傅崐萁續任黨團總召？鄭麗文：完全尊重黨團自主

國民黨主席鄭麗文對於是否支持傅崐萁續任立法院國民黨團總召，7日下午表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，國民黨一向...

「追思對象含共諜」明赴白色恐怖秋祭 鄭麗文：希望兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文明天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應，出席相關祭悼活動是希望兩...

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

台電評估核二、核三廠有條件重啟，經濟部長龔明鑫昨表示評估報告已送至經濟部，希望12月前做決定並完成簽核。今新北市長侯友宜...

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。