快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

核二、核三評估重啟 卓榮泰揭「這幾項」預做準備

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（中）下午赴立法院備詢，針對核二、三廠重啟評估、太陽能發電成本等相關問題回應。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）下午赴立法院備詢，針對核二、三廠重啟評估、太陽能發電成本等相關問題回應。記者蘇健忠／攝影

經濟部正在進行核二、核三重啟評估，行政院長卓榮泰表示，核三廠5月17日停役時，他已經要求核三廠人員不能離開，一定要保留在原廠裡面，進行核三廠善後，乃至於接觸新的核能技術。這些都有預做準備，政府針對新的核能技術持開放態度，跟整個世界做共同討論。

卓榮泰7日下午率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備詢。立委王鴻薇質詢時提問，經濟部正在評估重啟核二、核三，行政院支持嗎？

卓榮泰答詢時說，法律改變之後，尊重專業分析、科學根據，如果專業跟科學認為有重啟的可能性，而且安全無虞，在有合法的基礎之下，就請台電進行自主安全檢查的程序。看結果如何，再依最後結果來做判斷。

王鴻薇表示，院長今天的宣誓是一個非常重大的轉圜，今年5月17日核三走入歷史，正式進入非核家園，在這之前立法院努力推動法案，爭取核三延役。政院立場今天有這樣子的轉圜，絕大部分企業、國人都支持。

卓榮泰則表達，請王鴻薇也支持政府多元開發綠能的政策跟努力。

王鴻薇提到，過去台電評估，核二、核三廠延役費用，分別是150億元及300億元。根據環團評估，核三重啟則需耗費5到10年，重啟費用高達4,900億元。

經濟部長龔明鑫說明，應該不是這樣，費用要經過自主檢查跟原廠評估以後，才會知道確切數字。當然國外是有一些經驗，不過國外重啟費用也不到4,900億元這麼高。當初評估價錢，現在物價上漲，確實費用會在比之前估價時高一點。

王鴻薇表示，據她了解，評估重啟核二、核三，壓力很多是來自於美方，最近美國有太多的智庫、專家、能源、國安團體，都指出台灣能源韌性脆弱的一面。不過，重啟經費是由全民買單，這點必須要提醒政府。

卓榮泰表示，核三廠5月17日停役，是基於核管法規定40年必須停役，後來也經過立院把期限延長了。

卓榮泰指出，5月17日當天，他已經要求核三廠人員不能離開，一定要保留在原廠裡面，未來還要做很多事，包括核三廠善後，乃至於接觸新的核能技術。這些都有預做準備，針對新的核能技術持開放態度，跟整個世界做共同討論。

核三廠 卓榮泰 王鴻薇

延伸閱讀

NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

補充保費新制急喊停 王鴻薇：民進黨缺錢就找股民開刀

補充保費新制急喊停 賴士葆：石崇良小心烏紗帽

相關新聞

鳳凰颱風不排除侵台 政院要求馬太鞍堰塞湖災區「周末前完成撤離準備」

鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院災防辦今天下午召開前置情資研判會議，尤其針對馬太鞍溪堰塞湖災區，要求各部會依權責督導花蓮縣...

NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

是否支持傅崐萁續任黨團總召？鄭麗文：完全尊重黨團自主

國民黨主席鄭麗文對於是否支持傅崐萁續任立法院國民黨團總召，7日下午表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，國民黨一向...

「追思對象含共諜」明赴白色恐怖秋祭 鄭麗文：希望兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文明天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應，出席相關祭悼活動是希望兩...

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

台電評估核二、核三廠有條件重啟，經濟部長龔明鑫昨表示評估報告已送至經濟部，希望12月前做決定並完成簽核。今新北市長侯友宜...

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。