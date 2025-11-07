核二、核三評估重啟 卓榮泰揭「這幾項」預做準備

經濟部正在進行核二、核三重啟評估，行政院長卓榮泰表示，核三廠5月17日停役時，他已經要求核三廠人員不能離開，一定要保留在原廠裡面，進行核三廠善後，乃至於接觸新的核能技術。這些都有預做準備，政府針對新的核能技術持開放態度，跟整個世界做共同討論。

卓榮泰7日下午率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備詢。立委王鴻薇質詢時提問，經濟部正在評估重啟核二、核三，行政院支持嗎？

卓榮泰答詢時說，法律改變之後，尊重專業分析、科學根據，如果專業跟科學認為有重啟的可能性，而且安全無虞，在有合法的基礎之下，就請台電進行自主安全檢查的程序。看結果如何，再依最後結果來做判斷。

王鴻薇表示，院長今天的宣誓是一個非常重大的轉圜，今年5月17日核三走入歷史，正式進入非核家園，在這之前立法院努力推動法案，爭取核三延役。政院立場今天有這樣子的轉圜，絕大部分企業、國人都支持。

卓榮泰則表達，請王鴻薇也支持政府多元開發綠能的政策跟努力。

王鴻薇提到，過去台電評估，核二、核三廠延役費用，分別是150億元及300億元。根據環團評估，核三重啟則需耗費5到10年，重啟費用高達4,900億元。

經濟部長龔明鑫說明，應該不是這樣，費用要經過自主檢查跟原廠評估以後，才會知道確切數字。當然國外是有一些經驗，不過國外重啟費用也不到4,900億元這麼高。當初評估價錢，現在物價上漲，確實費用會在比之前估價時高一點。

王鴻薇表示，據她了解，評估重啟核二、核三，壓力很多是來自於美方，最近美國有太多的智庫、專家、能源、國安團體，都指出台灣能源韌性脆弱的一面。不過，重啟經費是由全民買單，這點必須要提醒政府。

卓榮泰表示，核三廠5月17日停役，是基於核管法規定40年必須停役，後來也經過立院把期限延長了。

卓榮泰指出，5月17日當天，他已經要求核三廠人員不能離開，一定要保留在原廠裡面，未來還要做很多事，包括核三廠善後，乃至於接觸新的核能技術。這些都有預做準備，針對新的核能技術持開放態度，跟整個世界做共同討論。