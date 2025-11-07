NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4位提名人，全數遭立院封殺。行政院長卓榮泰表示，在野黨不要說行政院沒有遞出橄欖枝，他已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒得到任何善意回應，將重新思考未來合作模式。

立法院下午繼續進行施政總質詢，民進黨立委郭昱晴質詢時詢問，4位NCC被提人全數被封殺，有何感想？卓榮泰回應，NCC是個獨立機關，要促進媒體自主，對於廣電、衛星等業務也都必須它來從事，更重要的是對內容管理和兒少安全保護，行政院已在這個領域針對專業、學識、實務經驗，找了各方人才，對於投票結果全數未通過，感到非常遺憾。

卓榮泰指出，立法院一直希望行政院盡速送出人選，可是政院送出來後，卻連一個都沒通過，難道4位被提名人一無是處嗎？難道所有投不同意票的立委，沒有一個人稍微動心嗎？結果是黨意凌駕一切。

卓榮泰說，這樣的結果讓人看到，只有在野黨提出的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來中選會人事案，政院想尋求的合作模式，要在什麼樣的信任基礎下進行？

卓榮泰批評，未來中選會人選，各方建議的人選送出來了，若只有在野黨的會通過、行政院的被封殺，如同今天這樣子，那會造成歷史大錯，誰都不敢冒這個風險，今天看到的是完全沒有誠信，完全沒有合作基礎，他感到非常遺憾。