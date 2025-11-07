快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

是否支持傅崐萁續任黨團總召？鄭麗文：完全尊重黨團自主

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
有關黨團總召人選，國民黨主席鄭麗文7日說，尊重黨團自主。記者廖士鋒／攝影
有關黨團總召人選，國民黨主席鄭麗文7日說，尊重黨團自主。記者廖士鋒／攝影

國民黨主席鄭麗文對於是否支持傅崐萁續任立法院國民黨團總召，7日下午表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，國民黨一向以來都是尊重黨團的自主，黨團大會所作決議或者是黨團內部的選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。

是否支持傅崐萁續任國民黨團總召，鄭麗文7日下午出席馬習會10周年研討會時，於會前受訪表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，包括總召在內，之前有關林德福的新聞是完全子虛烏有。她強調自己也曾經是國民黨黨團出身，也擔任過國民黨黨團幹部，國民黨一向以來都是尊重黨團的自主，因此黨團大會所作決議或者是黨團內部的選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。

對於明天即將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應國共內戰後，1950年代，在台灣歷經過非常肅殺的政治歷程，二二八事件之後，我們也歷經的白色恐怖清香運動，所以明天是針對白色恐怖的政治受難者具進行的秋季。她也回顧2005年陳明忠向連戰遞交和平之鑰的過程。

鄭麗文強調，當年國共內戰以及全世界的冷戰的背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出了青春跟生命，在台灣有非常多的共諜案，在大陸也有國民黨的黨員、國民黨的政治工作者受到逮捕，甚至於受到凌虐犧牲生命，做了幾十年的黑牢，所以這是一個歷史的悲劇。

她表示，希望悲劇不要複製，我們希望悲劇不要發生。希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰而必須付出生命作為代價，台灣已經民主轉型的幾十年了，台灣已經是一個充分尊重政治言論，自由政治思想的地方，所以明天出席相關的寄到活動就是希望兩岸火警兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價。

對於國民黨新任國際部主任董佳瑜的任命案，鄭麗文說明，有根非常多專家學者、馬英九執政時期的國安團隊保持聯繫，最後決定讓董佳瑜來接任國際事務部主任，就是第一個希望幹新枝，資深的國安團隊資深的國際事務的專家，他們都願意效勞協助。要借重資深黨員前輩資歷、也要給年輕人伸展發揮的舞台。

國民黨 鄭麗文 傅崐萁

延伸閱讀

影／馬習會十周年 鄭麗文：肯定92共識開創兩岸對話交流

鄭麗文當選後2405人入黨 牛煦庭：1412位新加盟的好朋友

國民黨團廢總召兩年條款 傅崐萁：武器要均等 民進黨總召都可連任

鄭麗文受邀出席統派追思會 國民黨籲別預設立場

相關新聞

NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

鳳凰颱風不排除侵台 政院要求馬太鞍堰塞湖災區「周末前完成撤離準備」

鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院災防辦今天下午召開前置情資研判會議，尤其針對馬太鞍溪堰塞湖災區，要求各部會依權責督導花蓮縣...

是否支持傅崐萁續任黨團總召？鄭麗文：完全尊重黨團自主

國民黨主席鄭麗文對於是否支持傅崐萁續任立法院國民黨團總召，7日下午表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，國民黨一向...

「追思對象含共諜」明赴白色恐怖秋祭 鄭麗文：希望兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文明天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應，出席相關祭悼活動是希望兩...

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

台電評估核二、核三廠有條件重啟，經濟部長龔明鑫昨表示評估報告已送至經濟部，希望12月前做決定並完成簽核。今新北市長侯友宜...

吳音寧擬任台肥董座挨批草率 陳駿季：肯定專業背景

台肥董座一度傳出將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任，不過最後由總經理張滄郎接任董事長，吳音寧擔任董事。國民黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。