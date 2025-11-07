國民黨團刪除總召連任規定 鄭麗文：尊重黨團自主
國民黨團今天召開黨團大會，表決取消總召最多只能當2年限制。國民黨主席鄭麗文回應，尊重黨團自主；先前傳由立委林德福接任總召的訊息完全是子虛烏有。
鄭麗文今天下午1時30分出席「馬習會10週年研討會」，她在會前受訪做出上述表示。
鄭麗文表示，過去也是國民黨團出身，曾任國民黨團幹部，國民黨一向尊重黨團自主，關於黨團大會所做出的決議或是黨團內部選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。
鄭麗文澄清，從頭到尾從未介入黨團內部選舉，當然包括總召在內；先前有關於將由林德福接任總召的新聞是子虛烏有、不是事實。
關於國民黨團隊人事調整。鄭麗文表示，過去跟國安界、國際政治圈的專家、學者非常熟悉，這次接任黨主席後，也向他們徵詢，最後決定由董佳瑜出任國際事務部主任，這會是一個「老幹新枝」團隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言