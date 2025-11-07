國民黨團刪除總召連任規定 鄭麗文：尊重黨團自主

快訊

中央社／ 台北7日電
國民黨主席鄭麗文。聯合報記者陳正興／攝影
國民黨主席鄭麗文。聯合報記者陳正興／攝影

國民黨團今天召開黨團大會，表決取消總召最多只能當2年限制。國民黨主席鄭麗文回應，尊重黨團自主；先前傳由立委林德福接任總召的訊息完全是子虛烏有。

鄭麗文今天下午1時30分出席「馬習會10週年研討會」，她在會前受訪做出上述表示。

鄭麗文表示，過去也是國民黨團出身，曾任國民黨團幹部，國民黨一向尊重黨團自主，關於黨團大會所做出的決議或是黨團內部選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。

鄭麗文澄清，從頭到尾從未介入黨團內部選舉，當然包括總召在內；先前有關於將由林德福接任總召的新聞是子虛烏有、不是事實。

關於國民黨團隊人事調整。鄭麗文表示，過去跟國安界、國際政治圈的專家、學者非常熟悉，這次接任黨主席後，也向他們徵詢，最後決定由董佳瑜出任國際事務部主任，這會是一個「老幹新枝」團隊。

國民黨 鄭麗文 林德福

相關新聞

NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

鳳凰颱風不排除侵台 政院要求馬太鞍堰塞湖災區「周末前完成撤離準備」

鳳凰颱風不排除通過台灣，行政院災防辦今天下午召開前置情資研判會議，尤其針對馬太鞍溪堰塞湖災區，要求各部會依權責督導花蓮縣...

是否支持傅崐萁續任黨團總召？鄭麗文：完全尊重黨團自主

國民黨主席鄭麗文對於是否支持傅崐萁續任立法院國民黨團總召，7日下午表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，國民黨一向...

「追思對象含共諜」明赴白色恐怖秋祭 鄭麗文：希望兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文明天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應，出席相關祭悼活動是希望兩...

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

台電評估核二、核三廠有條件重啟，經濟部長龔明鑫昨表示評估報告已送至經濟部，希望12月前做決定並完成簽核。今新北市長侯友宜...

吳音寧擬任台肥董座挨批草率 陳駿季：肯定專業背景

台肥董座一度傳出將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任，不過最後由總經理張滄郎接任董事長，吳音寧擔任董事。國民黨立...

