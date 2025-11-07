「追思對象含共諜」明赴白色恐怖秋祭 鄭麗文：希望兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文明天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應，出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

鄭麗文今天下午1時30分出席「馬習會10週年研討會」，她在會前受訪做出上述表示。

鄭麗文表示，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營對峙陷入冷戰，台灣1950年代經歷過一段非常肅殺的政治歷程；二二八事件後，歷經白色恐怖清鄉運動，明天是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋祭活動。

她說，2005年接受時任國民黨主席連戰邀請加入國民黨，當年連戰很希望可以赴陸，有一場兩岸破冰訪問。在加入國民黨後，隨即邀請二二八事件政治受難者陳明忠赴國民黨中央黨部，陳明忠遞給連戰「和解之鑰」，這件事情背後代表的歷史意義為，當年國共內戰以及冷戰背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出青春跟生命。

鄭麗文表示，當年在台灣有共諜案；在中國大陸也有國民黨員、國民黨政治工作者遭到逮捕，甚至是受到凌虐、犧牲生命、坐黑牢，這是一個歷史悲劇。希望悲劇不要被複製、不要再發生，希望台灣人民不再因為政治理想跟信仰，必須以付出生命為代價。

鄭麗文強調，台灣民主轉型幾十年了，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。