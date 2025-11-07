快訊

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢。記者江婉儀／攝影

台電評估核二、核三廠有條件重啟，經濟部長龔明鑫昨表示評估報告已送至經濟部，希望12月前做決定並完成簽核。今新北市長侯友宜面對議員詢問是否支持重啟核電回應表示，只要經過專業科學的安全評估，確保安全無虞、供電穩定「當然核電就可重啟。」

國民黨新北市議員劉美芳表示，近來各界關注AI與科技產業發展，AI與半導體是台灣的命脈，輝達執行長黃仁勳也曾強調「台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被污名化」沒有穩定電力就沒有AI產業，也留不住人才。想請教市長是否支持核能重啟?將核能列為能源選項。

侯友宜回應說，只要經過專業科學的安全評估，確保安全無虞及供電穩定「當然核電就可重啟，這也是我的方向與目標，希望讓台灣經濟穩定發展，但核電一定要安全無虞，這才是最重要的。」

核電 經濟部長

