NCC人事再遭在野聯手封殺 政院：影響民眾權益 高度遺憾

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國家通訊傳播委員會人事案，今再次在立院遭在野黨封殺。行政院發言人李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會人事案，今再次在立院遭在野黨封殺。行政院發言人李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾。

李慧芝指出，通傳會是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。

李慧芝指出，通傳會肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。

李慧芝說，然而2024年立法院兩次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

