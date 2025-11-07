立院東北亞經濟安全促進會成立 促台日韓緊密合作

立法院今天舉行「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」，發起人為民進黨立委邱志偉表示，促進會是以任務及工作導向，目的是透過國會交流，台、日、韓3國從民間交流擴大到國會、政黨及政府交流，「你有事就是我有事，我有事就是你有事」。

邱志偉上午在立法院舉行「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」成立記者會，外交部次長葛葆萱、經濟部次長江文若、日本台灣交流協會總務部長柿澤未知、駐台北韓國代表部經濟科長金優赫，以及多位民進黨立委、立法院副秘書長張裕榮受邀出席。

邱志偉表示，促進會是任務及工作導向，不是聯誼性質，其宗旨與目標，是希望透過國會交流，3個國家能夠在民間交流、政府合作、在經濟及安全合作更全面、更廣泛、更深入，達到區域經濟共存共榮的發展。

邱志偉指出，台日韓關係密切，1個國家有事，另外2個國家也會有事，促進會要做的事是把民間情感提升到國家安全及經濟戰略的層次，儘管台灣處境特殊，參與國際社會上有一些難處，但不能因此懈怠，要用盡洪荒之力促進台、日、韓在經濟及安全合作的深度和廣度，從民間的交流擴大到國會、政黨、政府之間的交流。

葛葆萱提到，外交部樂見台、日、韓持續加強合作，以共同維護自由、開放與繁榮的印太地區，期盼促進會能成為台灣與日韓國會外交的橋梁，促進東北亞實質合作。

江文若說明，日韓是台灣重要經貿夥伴，今年前9個月貿易統計，韓國是台灣第3大貿易夥伴，日本是第4大貿易夥伴，東北亞區域發展對台灣經濟發展非常重要，這幾年因為全球供應鏈重組與移轉，以及地緣政治高度不確定因素，使得各國更加注重區域經濟和供應鏈韌性，此時民主國家之間合作跟交流更凸顯重要性，期待促進會能強化彼此夥伴關係，建立更完整的網絡，達到互利互贏的合作模式，東北亞成為全球新經濟發展穩定且關鍵力量。

張裕榮強調，促進會以經濟跟安全合作為主軸，正好呼應當前全球的新格局下台灣面臨許多重要的挑戰跟機會，相信在促進會推動下，能促成更多區域跟國會交流互動，讓台灣成為東北亞經濟區域發展及和平穩定做出更多貢獻，需要相關行政協助，院方都會給予協助。