快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

立院東北亞經濟安全促進會成立 促台日韓緊密合作

中央社／ 台北7日電

立法院今天舉行「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」，發起人為民進黨立委邱志偉表示，促進會是以任務及工作導向，目的是透過國會交流，台、日、韓3國從民間交流擴大到國會、政黨及政府交流，「你有事就是我有事，我有事就是你有事」。

邱志偉上午在立法院舉行「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」成立記者會，外交部次長葛葆萱、經濟部次長江文若、日本台灣交流協會總務部長柿澤未知、駐台北韓國代表部經濟科長金優赫，以及多位民進黨立委、立法院副秘書長張裕榮受邀出席。

邱志偉表示，促進會是任務及工作導向，不是聯誼性質，其宗旨與目標，是希望透過國會交流，3個國家能夠在民間交流、政府合作、在經濟及安全合作更全面、更廣泛、更深入，達到區域經濟共存共榮的發展。

邱志偉指出，台日韓關係密切，1個國家有事，另外2個國家也會有事，促進會要做的事是把民間情感提升到國家安全及經濟戰略的層次，儘管台灣處境特殊，參與國際社會上有一些難處，但不能因此懈怠，要用盡洪荒之力促進台、日、韓在經濟及安全合作的深度和廣度，從民間的交流擴大到國會、政黨、政府之間的交流。

葛葆萱提到，外交部樂見台、日、韓持續加強合作，以共同維護自由、開放與繁榮的印太地區，期盼促進會能成為台灣與日韓國會外交的橋梁，促進東北亞實質合作。

江文若說明，日韓是台灣重要經貿夥伴，今年前9個月貿易統計，韓國是台灣第3大貿易夥伴，日本是第4大貿易夥伴，東北亞區域發展對台灣經濟發展非常重要，這幾年因為全球供應鏈重組與移轉，以及地緣政治高度不確定因素，使得各國更加注重區域經濟和供應鏈韌性，此時民主國家之間合作跟交流更凸顯重要性，期待促進會能強化彼此夥伴關係，建立更完整的網絡，達到互利互贏的合作模式，東北亞成為全球新經濟發展穩定且關鍵力量。

張裕榮強調，促進會以經濟跟安全合作為主軸，正好呼應當前全球的新格局下台灣面臨許多重要的挑戰跟機會，相信在促進會推動下，能促成更多區域跟國會交流互動，讓台灣成為東北亞經濟區域發展及和平穩定做出更多貢獻，需要相關行政協助，院方都會給予協助。

經濟發展 立法院 外交部

延伸閱讀

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立院「東北亞區域促進會」成立 邱志偉盼為外交啟新頁

打造南高屏大生活圈 綠委爭取南台灣24小時機場

棒球／KT巫師Lady Wiz吸睛 台日韓啦啦隊也成交流賽亮點

相關新聞

「追思對象含共諜」明赴白色恐怖秋祭 鄭麗文：希望兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文明天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應，出席相關祭悼活動是希望兩...

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

台電評估核二、核三廠有條件重啟，經濟部長龔明鑫昨表示評估報告已送至經濟部，希望12月前做決定並完成簽核。今新北市長侯友宜...

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

國民黨團刪除總召連任規定 鄭麗文：尊重黨團自主

國民黨團今天召開黨團大會，表決取消總召最多只能當2年限制。國民黨主席鄭麗文回應，尊重黨團自主；先前傳由立委林德福接任總召...

NCC人事再遭在野聯手封殺 政院：影響民眾權益 高度遺憾

國家通訊傳播委員會人事案，今再次在立院遭在野黨封殺。行政院發言人李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾。

【重磅快評】林佳龍不是阿哥了 王義川卻變 「公共財」？

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍日前發文挺派系綠委林岱樺參選高雄市長，引發黨內風暴，有人解讀林佳龍黨內地位岌岌可危，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。