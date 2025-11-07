快訊

【重磅快評】林佳龍不是阿哥了 王義川卻變 「公共財」？

聯合報／ 主筆室
民進黨立委王義川（左一）原本答應林岱樺大岡山造勢晚會，但因臉書被灌爆，後來缺席造勢晚會。圖／翻攝自王義川Threads
民進黨立委王義川（左一）原本答應林岱樺大岡山造勢晚會，但因臉書被灌爆，後來缺席造勢晚會。圖／翻攝自王義川Threads

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍日前發文挺派系綠委林岱樺參選高雄市長，引發黨內風暴，有人解讀林佳龍黨內地位岌岌可危，民進黨大老沈富雄說他已經不是「阿哥」了；即使如此，林猶稱政治不能離開人性，但同派系綠委王義川則以「公共財」自居，說他不挺貪汙犯，既定罪林岱樺又抬高自己身價，卻少了一點人味。 

林佳龍日前大動作表態力挺林岱樺角逐2026高雄市長，引發不小批評。林佳龍犯了最大錯誤除了是在川習會前夕於社群媒體發文表態挺同派系綠委參選，把「派系掌門人」放在公務之前，有愧外交部長角色之外，這個動作還被解讀是向兼任民進黨主席的總統賴清德叫板。

即使如此，林佳龍事後仍不改初衷，表示「政治不能離開人性」，他是給面臨批評和惡意抹黑壓力、處境的同志們加油。看來正國會在民進黨的派系爭鬥中仍未棄甲，後續發展有待觀察。

林佳龍帶頭挺林岱樺，同派系的王義川及新北市議員卓冠廷也一度跟進，但後來都退縮了；卓冠廷兼任民進黨發言人，他被黨秘書長徐國勇告誡「黨職人員不得涉入初選」，卓也表示道歉「收回表態」，理由勉強交代。然而，徐國勇出手當然是代表賴清德，難怪林佳龍會被認為地位岌岌可危。

不過，王義川的爭議就比較大了。他最初表態挺林岱樺，結果臉書被灌爆，缺席造勢晚會也就算了，竟還說有人告訴他「阿川，你是公共財，很多事情已經不是你個人可以決定的」，他聽了好沉重，想到競選時路上、街邊支持他的每一張臉孔，「我王義川怎麼可能是一個挺貪汙的人」。

對林岱樺而言，王義川臨陣退卻已經很不夠意思，王再以「公共財」自居，說他不可能挺貪汙的人，等於抬高自己身價再踹林岱樺一腳。相較林佳龍被攻擊之後還說「政治不能離開人性」，王義川真的要再好好「沉思」一下，畢竟林岱樺官司未定讞，民進黨廉政會3度開會也沒有決議停權，王義川憑什麼先定林岱樺的罪？

更奇特的是，王義川說他是「公共財」，恐怕也有誤會。一般來說，公共財並非指人，而是具備「非排他性」和「非敵對性」這兩種特性的財貨，通常是由政府提供，例如國防、公園、路燈等。王義川並非財貨，而且鬥性堅強，連正國會龍頭登高一呼，他都不幫自己人，還要定自己人的罪，排他性及敵對性鮮明無比，怎敢自稱是「公共財」？

說真的，林佳龍還真沒少疼過王義川，昔日找他來台中當交通局長，還挺他爭取台中市長提名及參與立委補選，深得林佳龍讚賞，甚至口出「台中有三川，柳川綠川王義川」的名言。未料，關鍵時刻林佳龍都衝出去了，回頭一看，王義川卻不見人影，能不感慨嗎？

前美國參議員、駐聯合國大使的丹尼爾·派屈克·莫伊尼漢在90年代發表「錯誤的政策比貪汙更可怕」言論，後來廣被引用。王義川說不挺貪汙的人，但自己也好不到那裡去，在台中市府任內留下花博20餘億元虧損，還被監察院糾正，金額之大令人咋舌，這都是人民納稅錢，王義川好意思說自己是公共財？

離開台中後，王義川站隊當時如日中天的桃園市長鄭文燦，擔任航空城董事長，結果被議員爆料私下挪用預算發行股票，隔年才提議會補審，被議會趕出議場；議員痛批拿近60億元土地和營造業者合夥發行股票，市府卻只拿49%股權，土地還被拿去融資，最後案件被擋下，爛攤子留給張善政收拾。王義川有如此「輝煌」事蹟，還有臉對他人說三道四？

王義川 林佳龍 林岱樺

