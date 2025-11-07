快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

衝刺2026！民進黨宜蘭縣黨部公布縣議員首波提名 5鄉鎮共7人

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部備戰明年選舉，今天提名首波縣議員，共7人。圖／本報資料照片
民進黨宜蘭縣黨部備戰明年選舉，今天提名首波縣議員，共7人。圖／本報資料照片

備戰2026選舉，民進黨宜蘭縣黨部今天宣布第一波縣議員提名人選，5鄉鎮共提名7人，包括頭城鎮林詩穎、羅東鎮謝家倫、呂惠卿、薛呈懿，五結鄉張明華、冬山鄉林佩螢及三星鄉游雅絢，五結鄉另將與現任無黨籍沈信雄結盟，希望衝刺2席。

民進黨宜蘭縣黨部今天表示，頭城、羅東、五結、冬山及三星鄉都是已完成登記，不需初選或已完成協調式民調，黨部執行委員會昨天已經決議發布縣議員參選人提名公告，７位參選人中，林詩穎、謝家倫、林佩螢為現任議員，薛呈懿、張明華為前議員，連同游雅絢，都是民進黨堅強戰力。

縣黨部表示，根據縣黨部第４、５類公職人員選舉登記提名公告，登記參選頭城鎮、五結鄉、冬山鄉及三星鄉的4人，皆屬於符合提名名額的鄉鎮區域；羅東鎮則經協調式民調後，產生3名人選；另外，五結鄉會與現任無黨籍的沈信雄結盟，沈信雄過去也是民進黨籍，藉由結盟讓選票極大化，盼努力衝上2席。

縣黨部主委邱嘉進表示，第一波提名完成後，第二波初選的選區包括宜蘭市、員山鄉，民調都在進行，宜蘭市是5選3、員山鄉2選1，預計月底完成；另外礁溪，以及冬山還有1席採徵召，選對會與執委會徵詢過後，會完成徵召程序，預計年底前完成所有明年五合一選舉的公職候選人提名程序。

議員 民進黨 宜蘭

延伸閱讀

聲援鍾沛君 國民黨團：賴清德要縱容綠營學者嗎？

國民黨團廢總召兩年條款 傅崐萁：武器要均等 民進黨總召都可連任

桃園南門市場大火 民進黨議員籲市府全面盤點攤商消防安全、電線設備

豬肉禁宰今解封 民進黨立委嗑滷肉飯力挺豬農

相關新聞

「追思對象含共諜」明赴白色恐怖秋祭 鄭麗文：希望兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文明天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應，出席相關祭悼活動是希望兩...

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

台電評估核二、核三廠有條件重啟，經濟部長龔明鑫昨表示評估報告已送至經濟部，希望12月前做決定並完成簽核。今新北市長侯友宜...

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

NCC人事再遭在野聯手封殺 政院：影響民眾權益 高度遺憾

國家通訊傳播委員會人事案，今再次在立院遭在野黨封殺。行政院發言人李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾。

【重磅快評】林佳龍不是阿哥了 王義川卻變 「公共財」？

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍日前發文挺派系綠委林岱樺參選高雄市長，引發黨內風暴，有人解讀林佳龍黨內地位岌岌可危，民...

衝刺2026！民進黨宜蘭縣黨部公布縣議員首波提名 5鄉鎮共7人

備戰2026選舉，民進黨宜蘭縣黨部今天宣布第一波縣議員提名人選，5鄉鎮共提名7人，包括頭城鎮林詩穎、羅東鎮謝家倫、呂惠卿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。