衝刺2026！民進黨宜蘭縣黨部公布縣議員首波提名 5鄉鎮共7人

備戰2026選舉，民進黨宜蘭縣黨部今天宣布第一波縣議員提名人選，5鄉鎮共提名7人，包括頭城鎮林詩穎、羅東鎮謝家倫、呂惠卿、薛呈懿，五結鄉張明華、冬山鄉林佩螢及三星鄉游雅絢，五結鄉另將與現任無黨籍沈信雄結盟，希望衝刺2席。

民進黨宜蘭縣黨部今天表示，頭城、羅東、五結、冬山及三星鄉都是已完成登記，不需初選或已完成協調式民調，黨部執行委員會昨天已經決議發布縣議員參選人提名公告，７位參選人中，林詩穎、謝家倫、林佩螢為現任議員，薛呈懿、張明華為前議員，連同游雅絢，都是民進黨堅強戰力。

縣黨部表示，根據縣黨部第４、５類公職人員選舉登記提名公告，登記參選頭城鎮、五結鄉、冬山鄉及三星鄉的4人，皆屬於符合提名名額的鄉鎮區域；羅東鎮則經協調式民調後，產生3名人選；另外，五結鄉會與現任無黨籍的沈信雄結盟，沈信雄過去也是民進黨籍，藉由結盟讓選票極大化，盼努力衝上2席。

縣黨部主委邱嘉進表示，第一波提名完成後，第二波初選的選區包括宜蘭市、員山鄉，民調都在進行，宜蘭市是5選3、員山鄉2選1，預計月底完成；另外礁溪，以及冬山還有1席採徵召，選對會與執委會徵詢過後，會完成徵召程序，預計年底前完成所有明年五合一選舉的公職候選人提名程序。