聲援鍾沛君 國民黨團：賴清德要縱容綠營學者嗎？

筆名為「翁達瑞」的學者陳時奮談非洲豬瘟議題期間，以台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件為例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻。國民黨立院黨團今舉行記者會聲援鍾沛君，籲兼任民進黨主席的賴清德總統向國人公開說明，民進黨確定要繼續縱容、放任綠營學者、網君、側翼名嘴、和綠媒主持人，變成民主退步黨？

國民黨團書記長羅智強、副書記長王鴻薇、徐巧芯、許宇甄，立委王育敏、張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔、林倩綺、李彥秀、楊瓊瓔等，今上午陪同鍾沛君共同舉行記者會，表達國民黨團全力聲援鍾沛君，嚴厲譴責陳時奮惡意攻擊、羞辱曾遭性騷的被害人。

羅智強說，什麼叫「不參加餐敘，就不會被強吻？」，什麼叫「被親一下也沒有關係？」按此邏輯，所有發生在職場上的性騷擾，都要歸咎被害人因為去上班？參加餐敘嗎？只因政治立場的不同，就扭曲兩性平權對女性最基本的尊重。國民黨團今日不僅是聲援鍾沛君，也是聲援所有女性尊嚴。

楊瓊瓔表示，民進黨一向高喊「性別平權」、「女權進步」，但當黨內支持者、網軍、公眾人物對女性進行言語暴力時，卻選擇沉默、放任、甚至暗中附和。前總統蔡英文和賴總統，同意陳時奮的言論嗎？民進黨立委們要繼續保持沈默、縱容他們的「網路友軍」，發生這樣的事嗎？

鍾沛君表示，女性遭到騷擾後，在取證獲得正義的過程是非常艱辛，但不是每位受害者都獲得司法正義，還要擔心身分事曝光，以及是否會遭到加害者秋後算帳，心理壓力非常的大，也突顯性別平權是一條漫長的路。

鍾沛君說，她感到遺憾的不是個人，而是台灣社會的男女平權變成一場笑話、一頓自助餐。民進黨或其側翼當有需要的時候，就拿出來大快朵頤；若政黨立場不同或公共利益取向不一樣時，似乎女性平權離他們非常遙遠。希望民進黨不要把自己活成「民主退步黨」。

陳菁徽表示，看到民進黨政治專業攻防、論述贏不過對手，當鍾沛君指出邊境防疫出現破口後，什麼樣的髒水都拿出來潑，完全忘記自己最標榜的性平價值，拿出毫不相干的事情類比，難道民進黨就是挺性騷擾的政黨嗎？

許宇甄表示，翁達瑞甘願擔任民進黨側翼。政黨立場可以不同，但不能沒有人性。每個人都要盡力保護受害者，而不是在加害被害者。到目前為止，民進黨性平部沒有一個人出面說句公道話，儼然已變成民主退步黨。

王育敏表示，這群人的言論，不僅已經違反性平法，也枉顧良心，用言語繼續霸凌、羞辱檢討被害人。請問民進黨主席賴清德，還繼續縱容下去？王育敏呼籲衛福部，譴責傷害性平法和性平環境的這群人。

林倩綺表示，綠營學者和綠媒是對女性缺乏同理心與認知，是對性平的嘲弄。林倩綺呼籲，媒體應拒絕成為性歧視的傳聲筒，陳時奮必須立刻向鍾沛君公開道歉。

針對有媒體、主播說出違反性平法言論或刊登違法文章，王鴻薇表示，要求立即下架相關文章並進行內部檢討，相關主播評論也應立即下架，內部應該進行新聞倫理的檢討。她會向NCC提出檢舉，台灣珍貴的媒體資源，絕對不能夠讓特定的側翼、名嘴、媒體，傷害女性基本尊嚴。

徐巧芯表示，是誰養大綠營學者，讓他胃口愈來愈大？當年綠營政治人物和側翼，在「#me too」事件期間，主張要保護女性，如今因為政治對立和鬥爭，竟然可以把女性受害事件一再拿出來傷害。陳時奮固然可惡，但有多少網軍、側翼、媒體、主播跟著一起羞辱被害者？難道只要立場不同，就可以毫無忌憚把過去的痛苦和創傷，再拿出來講一次？