NCC人事藍白再封殺 綠：提學界說傀儡、提業界罵酬庸…非監督搞癱瘓

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4位提名人，全數遭立院封殺。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，提學界人選，藍白說人是傀儡，提業界人選，又罵是酬庸，在野黨目的不是監督，而是卡人，這將嚴重影響通訊傳播業務。

陳培瑜指出，NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻。目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等10項業務全數停擺。NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄。

民進黨立委林宜瑾表示，在野黨搞垮憲法法庭、癱瘓NCC，接下來又要惡整中選會、綁架公廣集團，藍白兩黨挾國會多數狠掐台灣咽喉，自以為是在對付民進黨，但受害的終究是最基層的人民。

林宜瑾指出，NCC只差一位委員就能運作，國民黨及其附隨政黨眼都不眨一下，便手起刀落全數否決，就算副主委人被提名人選是國民黨員，藍白黨團依舊下令，全體黨公職手刃黨同志，亂政意志之堅，可見一斑。

林宜瑾說，依照藍白標準，只要不承諾為中天護駕，就沒資格擔任NCC委員，只要他們偏愛的紅媒無法出頭，就寧願讓全國打詐、廣電申訴等多項業務停擺。民進黨立委會繼續在立院抵抗藍白亂政。