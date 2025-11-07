快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

NCC人事藍白再封殺 綠：提學界說傀儡、提業界罵酬庸…非監督搞癱瘓

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4位提名人，全數遭立院封殺。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，提學界人選，藍白說人是傀儡，提業界人選，又罵是酬庸，在野黨目的不是監督，而是卡人，這將嚴重影響通訊傳播業務。

陳培瑜指出，NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻。目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等10項業務全數停擺。NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄。

民進黨立委林宜瑾表示，在野黨搞垮憲法法庭、癱瘓NCC，接下來又要惡整中選會、綁架公廣集團，藍白兩黨挾國會多數狠掐台灣咽喉，自以為是在對付民進黨，但受害的終究是最基層的人民。

林宜瑾指出，NCC只差一位委員就能運作，國民黨及其附隨政黨眼都不眨一下，便手起刀落全數否決，就算副主委人被提名人選是國民黨員，藍白黨團依舊下令，全體黨公職手刃黨同志，亂政意志之堅，可見一斑。

林宜瑾說，依照藍白標準，只要不承諾為中天護駕，就沒資格擔任NCC委員，只要他們偏愛的紅媒無法出頭，就寧願讓全國打詐、廣電申訴等多項業務停擺。民進黨立委會繼續在立院抵抗藍白亂政。

藍白 NCC 民進黨

延伸閱讀

NCC人事案投票 4被提名人藍白聯手全數封殺

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院今處理NCC人事案 國民黨團決議全數否決

NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

相關新聞

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

國民黨前立委陳以信表態爭取國民黨台南市長選舉提名，對也有意爭取代表國民黨參選的立委謝龍介產生變數。針對黨內初選期程，謝龍...

郭台銘母親辭世 她曝：郭董事親至孝「步行往返北醫」陪打麻將

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真昨（6）日辭世，享嵩壽100歲。前郭台銘辦公室發言人陳家頤昨日在臉書發文，透露過往與郭台銘即便行程滿檔、壓力最大的時期，仍堅持每天親自步行前往北醫探望母親，「哪怕只有40分鐘空檔，也一定去。」

聲援鍾沛君 國民黨團：賴清德要縱容綠營學者嗎？

筆名為「翁達瑞」的學者陳時奮談非洲豬瘟議題期間，以台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件為例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱...

NCC人事藍白再封殺 綠：提學界說傀儡、提業界罵酬庸…非監督搞癱瘓

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

鄭麗文當選後2405人入黨 牛煦庭：1412位新加盟的好朋友

國民黨今舉行「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭等出席，會中公布，黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。