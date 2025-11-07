鄭麗文當選後2405人入黨 牛煦庭：1412位新加盟的好朋友

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今舉行「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭等出席，會中公布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志，其中1412位是新朋友加盟；993位是老戰友回歸。牛煦庭指出，黨中央正積極策畫黨慶相關活動，鄭麗文也會積極參與。

國民黨主席鄭麗文當選後掀入黨潮。吳宗憲表示，這段時間許多朋友加入國民黨，「加入就是希望有所改變，有期待，也有希望」。他以司法圈的朋友為例指出，鄭麗文當選後隔一、兩天即加入國民黨，他的朋友認同、欣賞，更期待鄭麗文能帶領台灣、國民黨，走出台灣社會長期被各種假議題綁架的泥淖中。

吳宗憲指出，任何政黨都是承載黨員理念的容器。國民黨曾經帶領台灣人走向富庶，包括十大建設等各式各樣大型公共建設，讓台灣能有富裕的生活。他國民黨未來要再度引起風潮、引領風潮，將政治能量聚焦在如何改善老百姓的生活？他認為，民生一定要大於政治。

吳宗憲表示，相信鄭麗文有其智慧與勇氣，讓政治回歸初衷，政治應該帶來的是大家的幸福，而不是政客們帶給社會不幸，未來國民黨一定會重新引領風潮，讓政治不再是權力的遊戲，而是回歸初衷，改善人民的生活，讓台灣更好，讓大家安居樂業，將最好的一塊土地留給下一代，這才是真正愛台灣，而不是口中只喊愛台灣，實際上傷害這塊土地。

記者會中公布「改變不只是一句話」新影片，鄭麗文表達「她當選後，短短不到兩個星期已經有上千位失聯黨員及新朋友回到國民黨；她歡迎所有新朋友、老朋友回到國民黨，重新入黨」。

牛煦庭表示，鄭麗文當選以來，各地都出現非常踴躍的入黨潮，昭示著國民黨支持者對新局面的期待。黨主席選舉結束後短短20天的時間，已經新增2405位黨員同志，其中1412位是新加盟的好朋友；993位是失聯的老戰友選擇回歸。代表大家對於國民黨的未來是重燃希望、寄予期待的。他感謝大家的熱情支持，也相信KMTeam團隊的概念會逐步的壯大。

牛煦庭並說明三項不同的入黨管道，直接從官方網站上的入黨申請，也可以下載數位黨部App，或親自到各地黨部直接辦理，不論老中青皆可找適合自己的方式處理，歡迎大家呼朋引伴。

牛煦庭強調，國民黨是最大的在野黨，堅持與基層、社會大眾站在一起，為了能夠充分地反映民意，歡迎不同世代、所有關心國民黨、關心藍軍的好朋友一起入黨，加入團隊；期待由下而上，儲備重返執政的關鍵力量。

牛煦庭指出，黨中央正積極策畫黨慶相關活動，鄭麗文競選時承諾要做行動的黨主席，將非常重視地方的意見，因此鄭麗文會積極踴躍出席各地的黨慶活動。歡迎老戰友的回歸、新朋友的加盟，共同參與各地的黨慶活動。全黨上下一心，用團結心態開步向前，一起走出新局。

吳宗憲最後強調，在鄭主席的領導之下，國民黨一定會煥然一新。他認為「所謂世代交替絕對不是大家單純以年齡的想法做劃分」，世代交替是從最早的單獨決策，到現在走向老中青一起的集體決策。因為年紀稍長的黨員提供過往經驗，以及如何避險；年輕的黨員提供如何積極、有活力、有創意地開創新的局面？老中青在一起才是世代交替，而不是單純年齡上的問題。過往非常多有經驗的前輩陸續提供指導，希望一代傳一代，一棒接一棒地將黨務做得更好。

