快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

NCC被提名人全遭否決 綠：誰在破壞制度一目了然

中央社／ 台北7日電

藍白立委今天聯手封殺4位國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，對於這樣的結果，實在令人遺憾，藍白兩黨的目的不是監督，而是卡人，誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院會上午進行NCC人事同意權案記名投票表決，立法院長韓國瑜於中午宣布結果，4位被提名人都未拿下過半票數，全數遭到封殺。

投票結束後，陳培瑜透過社群媒體回應表示，在人數優勢下，藍白再次惡意封殺NCC被提名人，NCC人事案再度被封殺。這樣的結果，實在令人遺憾。

陳培瑜說，NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻。目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等10項業務全數停擺，嚴重影響整體媒體環境的正常運作。

陳培瑜指出，NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄。

陳培瑜表示，民眾黨團總召黃國昌曾說，「行政院長卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，是去當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？」她說，提學界，說人是傀儡；提業界，又罵是酬庸，反正目的不是監督，而是卡人。誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然。

NCC 陳培瑜 行政院

延伸閱讀

NCC人事案投票 4被提名人藍白聯手全數封殺

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

影／立法院今審查NCC人事案 民眾黨團批橡皮圖章

國民黨團通過廢除總召兩年條款 羅智強：38位立委共同提案

相關新聞

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

國民黨前立委陳以信表態爭取國民黨台南市長選舉提名，對也有意爭取代表國民黨參選的立委謝龍介產生變數。針對黨內初選期程，謝龍...

郭台銘母親辭世 她曝：郭董事親至孝「步行往返北醫」陪打麻將

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真昨（6）日辭世，享嵩壽100歲。前郭台銘辦公室發言人陳家頤昨日在臉書發文，透露過往與郭台銘即便行程滿檔、壓力最大的時期，仍堅持每天親自步行前往北醫探望母親，「哪怕只有40分鐘空檔，也一定去。」

聲援鍾沛君 國民黨團：賴清德要縱容綠營學者嗎？

筆名為「翁達瑞」的學者陳時奮談非洲豬瘟議題期間，以台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件為例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱...

NCC人事藍白再封殺 綠：提學界說傀儡、提業界罵酬庸…非監督搞癱瘓

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

鄭麗文當選後2405人入黨 牛煦庭：1412位新加盟的好朋友

國民黨今舉行「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭等出席，會中公布，黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。