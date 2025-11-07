影／翁達瑞拿朱學恒強吻事件嘲諷 鍾沛君：不要活成｢民主退步黨」
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈。國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援，鍾沛君表示，不敢奢望民進黨出來譴責，但希望至少類似議題發生時，民進黨中央到各級公職，不要把民主進步黨活成｢民主退步黨」，這非常可恥。
鍾沛君說，其實這個事件，個人覺得非常遺憾的事，是大家知道這一類的案件，在蒐證跟取得證據的過程是非常不容易的，在自己的案件曝光之後，社會上有很多類似遭遇的女性透過各種方式來聯繫，可是他們並不是每一個人都可以得到最後的司法或社會還給他們的正義，因為這一類的案件取證還原過程是非常困難的，尤其在這個過程當中，還有考慮到身分曝光會不會被加害者秋後算帳的心理壓力，所以性別平權這是一條很漫長的路。
鍾沛君表示，對這場風暴覺得遺憾的不是個人受到言語羞辱這一小件事情，而是這整個社會台灣平權似乎變成了一場笑話，似乎變成了一頓自助餐，當民進黨需要的時候就拿出來大快朵頤，但不需要的時候，政治立場和他們不同，或者公共議題取向不一樣的人，發生在他們身上的時候，似乎平權這件事情就離他們離得很遙遠了，民進黨或者是他的側翼，為了政治上的需求，會把社會上許多人的努力一下子就打回原形了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言