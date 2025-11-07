快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

影／翁達瑞拿朱學恒強吻事件嘲諷 鍾沛君：不要活成｢民主退步黨」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈，國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援鍾沛君（右二）。記者邱德祥／攝影
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈，國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援鍾沛君（右二）。記者邱德祥／攝影

筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈。國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援，鍾沛君表示，不敢奢望民進黨出來譴責，但希望至少類似議題發生時，民進黨中央到各級公職，不要把民主進步黨活成｢民主退步黨」，這非常可恥。

鍾沛君說，其實這個事件，個人覺得非常遺憾的事，是大家知道這一類的案件，在蒐證跟取得證據的過程是非常不容易的，在自己的案件曝光之後，社會上有很多類似遭遇的女性透過各種方式來聯繫，可是他們並不是每一個人都可以得到最後的司法或社會還給他們的正義，因為這一類的案件取證還原過程是非常困難的，尤其在這個過程當中，還有考慮到身分曝光會不會被加害者秋後算帳的心理壓力，所以性別平權這是一條很漫長的路。

鍾沛君表示，對這場風暴覺得遺憾的不是個人受到言語羞辱這一小件事情，而是這整個社會台灣平權似乎變成了一場笑話，似乎變成了一頓自助餐，當民進黨需要的時候就拿出來大快朵頤，但不需要的時候，政治立場和他們不同，或者公共議題取向不一樣的人，發生在他們身上的時候，似乎平權這件事情就離他們離得很遙遠了，民進黨或者是他的側翼，為了政治上的需求，會把社會上許多人的努力一下子就打回原形了。

筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈，國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援鍾沛君（中）。記者邱德祥／攝影
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈，國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援鍾沛君（中）。記者邱德祥／攝影
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈，國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援鍾沛君（右）。記者邱德祥／攝影
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈，國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援鍾沛君（右）。記者邱德祥／攝影
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈，國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援鍾沛君（中）。記者邱德祥／攝影
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈，國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援鍾沛君（中）。記者邱德祥／攝影

鍾沛君 民進黨 平權

延伸閱讀

桃園南門市場大火 民進黨議員籲市府全面盤點攤商消防安全、電線設備

噁男外送員對落單女伸狼爪！當街強吻襲胸 掏30元想當封口費

藝人不能閃兵，民進黨就能？

大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

相關新聞

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

國民黨前立委陳以信表態爭取國民黨台南市長選舉提名，對也有意爭取代表國民黨參選的立委謝龍介產生變數。針對黨內初選期程，謝龍...

郭台銘母親辭世 她曝：郭董事親至孝「步行往返北醫」陪打麻將

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真昨（6）日辭世，享嵩壽100歲。前郭台銘辦公室發言人陳家頤昨日在臉書發文，透露過往與郭台銘即便行程滿檔、壓力最大的時期，仍堅持每天親自步行前往北醫探望母親，「哪怕只有40分鐘空檔，也一定去。」

聲援鍾沛君 國民黨團：賴清德要縱容綠營學者嗎？

筆名為「翁達瑞」的學者陳時奮談非洲豬瘟議題期間，以台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件為例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱...

NCC人事藍白再封殺 綠：提學界說傀儡、提業界罵酬庸…非監督搞癱瘓

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

鄭麗文當選後2405人入黨 牛煦庭：1412位新加盟的好朋友

國民黨今舉行「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭等出席，會中公布，黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。