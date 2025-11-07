影／翁達瑞拿朱學恒強吻事件嘲諷 鍾沛君：不要活成｢民主退步黨」

筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻，輿論引發反彈。國民黨立法院黨團今天召開記者會出面聲援，鍾沛君表示，不敢奢望民進黨出來譴責，但希望至少類似議題發生時，民進黨中央到各級公職，不要把民主進步黨活成｢民主退步黨」，這非常可恥。

鍾沛君說，其實這個事件，個人覺得非常遺憾的事，是大家知道這一類的案件，在蒐證跟取得證據的過程是非常不容易的，在自己的案件曝光之後，社會上有很多類似遭遇的女性透過各種方式來聯繫，可是他們並不是每一個人都可以得到最後的司法或社會還給他們的正義，因為這一類的案件取證還原過程是非常困難的，尤其在這個過程當中，還有考慮到身分曝光會不會被加害者秋後算帳的心理壓力，所以性別平權這是一條很漫長的路。