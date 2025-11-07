快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

國民黨團廢總召兩年條款 傅崐萁：武器要均等 民進黨總召都可連任

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。國民黨團7日召開黨團大會，內部經決議，解除黨團總召連選連任一次的限制。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。國民黨團7日召開黨團大會，內部經決議，解除黨團總召連選連任一次的限制。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，內部經決議，解除黨團總召連選連任一次的限制。國民黨團總召受訪表示，他對決議都尊重，但對藍、綠、白在立法院，是不是「武器均等」，是很重要的條件。

根據國民黨團內規，總召得連選連任一次。黨團總召一年一選，黨團總召如成功連任，至多即擔任總召兩年，俗稱「兩年條款」。傅崐萁從立法院第11屆第1會期起擔任總召，如按兩年條款，傅崐萁於立法院第11屆第4會期結束，將卸下總召一職。內規修改後，解除兩年條款，傅崐萁將可繼續連任。

傅崐萁受訪表示，今天黨團會議他沒有參加，對於相關討論他都予以尊重。國民黨是民主政黨，有想法都可以討論，任何決議都尊重，今天通過決議，對藍、綠、白在立法院，是不是「武器均等」，是很重要的條件，尤其民進黨跟民眾黨的總召都可以連任，對於今天國民黨團通過相關決議是民主程序，他都尊重。

一名年輕藍委私下說，目前黨內也沒有資深藍委有意願選總召，反對兩年條款的藍委也都稱自己沒有要選總召，那何必反對此條款呢？不如打開兩年限制，屆時想出來選總召的人還是可選，否則沒人出來選會更難看。

另一名藍委表示，據他了解，黨團幹部包括書記長、首席副書記長還有9位副書記長，都是讓年輕立委來歷練，包括朝野協商、幹部會議、集體決策等都有參與，委員會也有委員長、召集人，再包括召委，過去較少這樣培養。民進黨團、民眾黨團總召之所以連選連任，因為黨團總召需要經驗跟作戰能力，總召不是來歷練的，重要的是國民黨沒有單獨過半，每件事都要跟民眾黨協商，這都需要經驗跟能力。

國民黨 傅崐萁 立法院

延伸閱讀

國民黨團通過廢除總召兩年條款 傅崐萁可續爭取連任

拉下傅崐萁？傳鄭麗文點名這人接黨團總召 吳宗憲急回應

踹傅崐萁桌子遭提告 張峻：為了災民被告很值得

光復災民被擋座談會門外抗議 傅崐萁：沒有場地容納8千600名災民

相關新聞

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

國民黨前立委陳以信表態爭取國民黨台南市長選舉提名，對也有意爭取代表國民黨參選的立委謝龍介產生變數。針對黨內初選期程，謝龍...

郭台銘母親辭世 她曝：郭董事親至孝「步行往返北醫」陪打麻將

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真昨（6）日辭世，享嵩壽100歲。前郭台銘辦公室發言人陳家頤昨日在臉書發文，透露過往與郭台銘即便行程滿檔、壓力最大的時期，仍堅持每天親自步行前往北醫探望母親，「哪怕只有40分鐘空檔，也一定去。」

聲援鍾沛君 國民黨團：賴清德要縱容綠營學者嗎？

筆名為「翁達瑞」的學者陳時奮談非洲豬瘟議題期間，以台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件為例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱...

NCC人事藍白再封殺 綠：提學界說傀儡、提業界罵酬庸…非監督搞癱瘓

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

鄭麗文當選後2405人入黨 牛煦庭：1412位新加盟的好朋友

國民黨今舉行「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭等出席，會中公布，黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。