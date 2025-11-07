國民黨團廢總召兩年條款 傅崐萁：武器要均等 民進黨總召都可連任

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，內部經決議，解除黨團總召連選連任一次的限制。國民黨團總召受訪表示，他對決議都尊重，但對藍、綠、白在立法院，是不是「武器均等」，是很重要的條件。

根據國民黨團內規，總召得連選連任一次。黨團總召一年一選，黨團總召如成功連任，至多即擔任總召兩年，俗稱「兩年條款」。傅崐萁從立法院第11屆第1會期起擔任總召，如按兩年條款，傅崐萁於立法院第11屆第4會期結束，將卸下總召一職。內規修改後，解除兩年條款，傅崐萁將可繼續連任。

傅崐萁受訪表示，今天黨團會議他沒有參加，對於相關討論他都予以尊重。國民黨是民主政黨，有想法都可以討論，任何決議都尊重，今天通過決議，對藍、綠、白在立法院，是不是「武器均等」，是很重要的條件，尤其民進黨跟民眾黨的總召都可以連任，對於今天國民黨團通過相關決議是民主程序，他都尊重。

一名年輕藍委私下說，目前黨內也沒有資深藍委有意願選總召，反對兩年條款的藍委也都稱自己沒有要選總召，那何必反對此條款呢？不如打開兩年限制，屆時想出來選總召的人還是可選，否則沒人出來選會更難看。

另一名藍委表示，據他了解，黨團幹部包括書記長、首席副書記長還有9位副書記長，都是讓年輕立委來歷練，包括朝野協商、幹部會議、集體決策等都有參與，委員會也有委員長、召集人，再包括召委，過去較少這樣培養。民進黨團、民眾黨團總召之所以連選連任，因為黨團總召需要經驗跟作戰能力，總召不是來歷練的，重要的是國民黨沒有單獨過半，每件事都要跟民眾黨協商，這都需要經驗跟能力。