快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
NCC同意權案藍白不同意，4位被提名人遭立院全數封殺。圖／聯合報系資料照片
NCC同意權案藍白不同意，4位被提名人遭立院全數封殺。圖／聯合報系資料照片

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4位提名人，全數遭立院封殺。

4位被提名人分別是，成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯；行政院並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立院表決結果，蔣榮先獲同意票50張，不同意票60張；程明修同意票50張，不同意票60張；黃葳威同意票50張，不同意票60張；羅慧雯同意票50張，不同意票60張。4人均未通過門檻。

立法院先前三讀NCC組織法修正案，刪除萬年延任條款，任期改為4年且僅能連任1次，不得再任。NCC現任代理主委翁柏宗將於12月1日卸任，同時不得再獲提名，而現有NCC委員尚有4名額待補，翁柏宗再卸任，NCC將僅剩下3名委員。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，NCC過去濫用職權、傷害新聞自由斑斑可考，至今結構並沒有變動，黨團認為應可以優先進行相關修法，讓NCC成為專業、真正的獨立機關。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，這些被提名人根本不堪檢驗，行政院長卓榮泰把NCC當成另外一個酬庸機關，找了一個主委被提名人不懂電信、不懂傳播，NCC要管的就是電信跟傳播這兩大領域，結果卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，NCC因為在野黨杯葛而延宕多時，希望NCC繼續恢復運作，NCC是獨立機關，希望在野能專業審查，不要涉入政治跟意識形態。

NCC 行政院 翁柏宗 藍白

延伸閱讀

補充健保新制急喊卡 吳思瑤：健保財源永續別剝奪年輕世代

立法院今處理NCC人事案 國民黨團決議全數否決

NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

補充保費新制急喊停 賴士葆：石崇良小心烏紗帽

相關新聞

台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

國民黨前立委陳以信表態爭取國民黨台南市長選舉提名，對也有意爭取代表國民黨參選的立委謝龍介產生變數。針對黨內初選期程，謝龍...

郭台銘母親辭世 她曝：郭董事親至孝「步行往返北醫」陪打麻將

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真昨（6）日辭世，享嵩壽100歲。前郭台銘辦公室發言人陳家頤昨日在臉書發文，透露過往與郭台銘即便行程滿檔、壓力最大的時期，仍堅持每天親自步行前往北醫探望母親，「哪怕只有40分鐘空檔，也一定去。」

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

蘇巧慧選新北要重新思考耶誕城活動…藍民代轟假議題 侯友宜這麼說

為期45天的新北耶誕城將於14日熱鬧開城，今年意外成2026市長選舉話題。由於交通常遭民眾詬病，代表民進黨角逐2026新...

立院「東北亞區域促進會」成立 邱志偉盼為外交啟新頁

立法院今天舉行「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」成立，立委邱志偉擔任促進會發起人，並強調當前國際政經局勢下，全球供...

影／立法院今審查NCC人事案 民眾黨團批橡皮圖章

台灣民眾黨團舉辦「請還給人民專業獨立的NCC」記者會，總召黃國昌批民進黨提名一位不懂電信，又不懂傳播的人當主委，這位被提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。