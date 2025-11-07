NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4位提名人，全數遭立院封殺。

4位被提名人分別是，成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯；行政院並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立院表決結果，蔣榮先獲同意票50張，不同意票60張；程明修同意票50張，不同意票60張；黃葳威同意票50張，不同意票60張；羅慧雯同意票50張，不同意票60張。4人均未通過門檻。

立法院先前三讀NCC組織法修正案，刪除萬年延任條款，任期改為4年且僅能連任1次，不得再任。NCC現任代理主委翁柏宗將於12月1日卸任，同時不得再獲提名，而現有NCC委員尚有4名額待補，翁柏宗再卸任，NCC將僅剩下3名委員。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，NCC過去濫用職權、傷害新聞自由斑斑可考，至今結構並沒有變動，黨團認為應可以優先進行相關修法，讓NCC成為專業、真正的獨立機關。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，這些被提名人根本不堪檢驗，行政院長卓榮泰把NCC當成另外一個酬庸機關，找了一個主委被提名人不懂電信、不懂傳播，NCC要管的就是電信跟傳播這兩大領域，結果卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，NCC因為在野黨杯葛而延宕多時，希望NCC繼續恢復運作，NCC是獨立機關，希望在野能專業審查，不要涉入政治跟意識形態。