蘇巧慧選新北要重新思考耶誕城活動…藍民代轟假議題 侯友宜這麼說
為期45天的新北耶誕城將於14日熱鬧開城，今年意外成2026市長選舉話題。由於交通常遭民眾詬病，代表民進黨角逐2026新北市長的立委蘇巧慧昨稱會重新思考活動形式，被外界解讀考慮停辦。今新北市議員劉美芳表示，這2、3年交通不再如以往壅塞，取消耶誕城是假議題。新北市長侯友宜再度重申，近年僅有板橋車站周遭有點壅塞，其他路段交通穩定順暢，市府持續優化管理。
國民黨新北市議會黨團今在議會進行聯合質詢，劉美芳議員表示，雖然過去居民曾反映活動期間為交通黑暗期，但這2、3年來已明顯改善許多，每年新北耶誕城活動吸引大量國內外遊客造訪，多數板橋居民也非常喜歡耶誕城，這項活動已成國際級品牌與地方驕傲，「我認為要繼續做下去，取消耶誕城是個假議題，有這樣的耶誕城是一種榮耀」。
侯友宜回應表示，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，市府在交通規劃上會充分聆聽在地居民意見，持續做好配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他路段交通狀況皆穩定順暢，市府將持續優化相關管理，讓市民與遊客都能安心參與活動。
議員呂家凱也關心市府對耶誕城舉辦的態度，侯友宜說，新北歡樂耶誕城已是國際品牌，新北市也不是只有板橋，未來會慢慢與其他地區結合，打造處處是幸福的氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言