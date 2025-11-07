蘇巧慧選新北要重新思考耶誕城活動...藍民代轟假議題 侯友宜這麼說

快訊

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北即時報導
為期45天的新北耶誕城將於14日熱鬧開城，今年意外成2026市長選舉話題。由於交通常遭民眾詬病，代表民進黨角逐2026新北市長的立委蘇巧慧昨稱會重新思考活動形式，被外界解讀考慮停辦。今新北市議員劉美芳表示，這2、3年交通不再如以往壅塞，取消耶誕城是假議題。新北市長侯友宜再度重申，近年僅有板橋車站周遭有點壅塞，其他路段交通穩定順暢，市府持續優化管理。

國民黨新北市議會黨團今在議會進行聯合質詢，劉美芳議員表示，雖然過去居民曾反映活動期間為交通黑暗期，但這2、3年來已明顯改善許多，每年新北耶誕城活動吸引大量國內外遊客造訪，多數板橋居民也非常喜歡耶誕城，這項活動已成國際級品牌與地方驕傲，「我認為要繼續做下去，取消耶誕城是個假議題，有這樣的耶誕城是一種榮耀」。

侯友宜回應表示，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，市府在交通規劃上會充分聆聽在地居民意見，持續做好配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他路段交通狀況皆穩定順暢，市府將持續優化相關管理，讓市民與遊客都能安心參與活動。

議員呂家凱也關心市府對耶誕城舉辦的態度，侯友宜說，新北歡樂耶誕城已是國際品牌，新北市也不是只有板橋，未來會慢慢與其他地區結合，打造處處是幸福的氛圍。

侯友宜 議員

