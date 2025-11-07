立院「東北亞區域促進會」成立 邱志偉盼為外交啟新頁

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立委邱志偉（左三）今天舉辦「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」成立記者會。記者邱德祥／攝影
民進黨立委邱志偉（左三）今天舉辦「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」成立記者會。記者邱德祥／攝影

立法院今天舉行「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」成立，立委邱志偉擔任促進會發起人，並強調當前國際政經局勢下，全球供應鍊重整的關時刻，推動台灣、日本、韓國方三國會外交與區域經貿制度化合作，強化經貿合作、能源安全與區域安全關係。

立委邱志偉表示，這是首次由國會發起東北亞區域經濟和安全合作的促進會，這是立法院的第一次，也是台灣的第一次。邱志偉說，台灣、日本與韓國三地人口合計約2億人，GDP總量超過6兆美元，是全球高科技產業最密集、且具高度消費力的經濟圈。但三國在區域經貿安全合作上，應該要更加積極，台灣因為外交處境特殊，從此促進會成立，透過國會外交的方式，相信能為台灣的外交境遇開啟新的一扇窗。

邱志偉說，過去十多年來，由於全球化的關係，世界各國重心都以中國市場為亞洲核心。但從美中貿易戰以來，非紅供應鏈受到重視，以美日為核心的印太戰略逐步重塑區域版圖，隨著中國政經風險日漸升高，脫中成為世界的主流，台日韓也正逢「百年難逢的最佳契機」，正因為如此，台日韓三方應該發展更穩固的經貿與安全整合，未來十年將成為印太地區AI與先進科技的核心，重要性將更勝過去的中國市場。

邱志偉也強調，成立此促進會目標將是任務導向，並非聯誼性質，因此今天成立「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」是盼未來透過國會外交，發揮最大的力量，讓此促進會走入東北亞，並為台日、台韓關係帶來全新的發展機遇。

