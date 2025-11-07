鄭麗文受邀出席統派追思會 國民黨籲別預設立場
台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，追思對象包含中共地下黨員及情報人員。國民黨發言人牛煦庭今天表示，盼用開放心態看待。若鄭麗文決定出席，會清楚表達立場。台灣政治最糟糕的就是先預設立場、扣帽子。
根據「梅花新聞網」今天報導指出，台灣地區政治受難人互助會主辦的1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，8日下午2時將在台北市馬場町紀念公園舉行登場，並邀請鄭麗文與會。
國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭今天在中央黨部召開「KMTeam需要您 加入、改變、由您開始」記者會。
對於台灣地區政治受難人互助會邀請鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，有媒體詢問，當天追思對象包含中共地下黨員及情報人員，如果鄭麗文出席，是否會再度引發質疑。
牛煦庭表示，請大家不要把意識形態套在黨主席的每一個行程上，希望大家用開放的心態來看待，台灣政治最糟糕的，就是把所有的東西先預設立場、扣帽子，這樣無助建構理性的政治環境。
牛煦庭指出，如果鄭麗文決定出席，也會有公開的發言，相信鄭麗文會所有準備，表達清楚的立場跟理由。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言