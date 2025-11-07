影／立法院今審查NCC人事案 民眾黨團批橡皮圖章
台灣民眾黨團舉辦「請還給人民專業獨立的NCC」記者會，總召黃國昌批民進黨提名一位不懂電信，又不懂傳播的人當主委，這位被提名的人是去當橡皮圖章還是比較好操控的傀儡，反正背後是民進黨在遙控，放一個小白兔，放在那個地方當傀儡就好了。
黃國昌表示，在人事同意權審查的時候，對主委被提名的人非常的客氣非常的禮遇，都稱他為蔣老師、蔣教授，但問題是實質的問題一問什麼都不知道，完全不知道，那請問要當什麼主委。其餘的被提名人雖然有一些有在新聞媒體擔任所謂的新聞自律委員，甚至著召集人這樣的經歷，好像媒體的經驗很豐富，但是詳細的閱覽他們過去擔任這一些所謂電視新聞頻道新聞自律委員會，不管是召集人還是委員的表現，必須要非常遺憾的說，如果連在媒體當新聞自律委員會的委員這個工作都沒辦法做好，你要提名他當NCC委員，那不是在開台灣社會的玩笑嗎？
