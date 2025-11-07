影／立委吳宗憲推修民法 刪除「手足保底特留分」

國民黨立委吳宗憲、黃建賓、張智倫今天與台灣遺囑協會理事長劉韋德、副秘書長王敏華共同舉行「刪除民法兄弟姊妹特留分，回歸遺囑自由」記者會。吳宗憲說，看到協會的倡議後，注意到修法的必要性，並已提出民法第1223條修正草案，刪除兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由、確保繼承公平、減少争訟。

吳宗憲指出，我國已轉為核心家庭，成年手足多各自生活，然而現行民法仍強制預留特留分給兄弟姊妹，等於「保底」，使多年沒聯絡的(含同父異母、同母異父)半血緣手足也可介入分配，本該溫情的安排，變成家人撕裂對打的戰場。現制還產生「單向不公平」，有子女的人，過世後他的兄弟姊妹可以繼承並享有特留分，但反過來，沒有子女的人，卻不能繼承有子女的兄弟姊妹。權利呈單行道。

吳宗憲呼籲，多數先進國家縱仍保留特留分，亦多僅限配偶與直系親屬，我國應與國際趨勢接軌，此修正案兼顧尊重遺願、繼承公平、降低爭訟三目標，既回應民意，也維護家人長遠安穩，盼朝野共識推動，讓法律與時代對齊。