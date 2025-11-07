台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報資料照片

國民黨前立委陳以信表態爭取國民黨台南市長選舉提名，對也有意爭取代表國民黨參選的立委謝龍介產生變數。針對黨內初選期程，謝龍介表示，他自己沒有被徵詢過，會尊重所有機制，他現在就是按照步調，準備跟賴清德總統對決。

陳以信宣布參選台南市長，起手式就指謝龍介未跨出藍營基本盤，並提多項政見。例如在安平打造首座台南摩天輪，台南機場恢復兩岸直航且專飛中國內陸航點，打造台南AI生醫廊帶，台南廣設一區一座公立游泳池等。

針對黨內台南市長初選，謝龍介表示，他沒有被徵詢過，會尊重所有機制，他現在就是按照自己的步調，他就是來準備跟賴清德總統對決。

謝龍介說，台南是賴總統本命區，到明年投票時候一定會鋪天蓋地，把所有資源固守在台南本命區，而他就是按照自己的步調布局。至於是否希望初選愈早愈好，謝說，他個人不會有意見，黨有黨的機制，他一向尊重黨的機制，會按照自己既定的步驟布局。

