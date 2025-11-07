國民黨團廢總召兩年條款 徐巧芯：讓制度有較大開放性

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。國民黨團7日召開黨團大會，內部經決議，解除黨團總召連選連任一次的限制。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團今早召開黨團大會，內部經決議，解除黨團總召連選連任一次的限制。國民黨立委徐巧芯表示，她認為原規定不合理，若出現兩人爭取，勢必要競爭並由黨團成員投票，她認為要讓此制度有較大開放性。

按國民黨團內規，總召得連選連任一次。黨團總召一年一選，黨團總召如成功連任，至多即擔任總召兩年，俗稱「兩年條款」。國民黨團總召傅崐萁自立法院第11屆第1會期起擔任總召，如按兩年條款，傅崐萁於立法院第11屆第4會期結束，便將卸下總召一職。當內規修改後，解除兩年條款，傅崐萁將可繼續連任。

徐巧芯說，今天用投票的方式做決定。她個人認為，只要有人想要競選總召，在民主的黨團制度裡，都要給予選舉的權利，她認為原來規定不合理。若有人願意當，且出現兩人，勢必要來競爭，由黨團成員投票，可是若硬性規定當過兩次就不能再當，如果在會期中遇到特殊情況，大家有共識希望推派特定人，因為此條款而無法時，對整體黨團的戰力或是對大家的影響其實是負面的，所以她持開放態度。

徐巧芯表示，這次提案只有針對總召，但她覺得黨團的所有幹部都不應該也不需要被設定為只能當幾任，應該是有意參選的人都可參選，由黨團的成員來決定誰來擔任。

徐巧芯認為，主要是讓此制度有較大的開放性，碰到各種不一樣的會期，不一樣的議題，黨團有不一樣的需求時，有不一樣的合適人才可被大家所支持。

