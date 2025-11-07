國民黨團通過廢除總召兩年條款 羅智強：38位立委共同提案

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，黨團書記長羅智強今受訪說，黨團大會決議這次NCC人事同意權通通不同意，建議民進黨必照中選會模式，發函在野黨推薦人選。另外，針對廢除總召2年條款，羅智強說，國民黨有38位立委共同提案解除總召只能連任一次的黨團內規，今早已經修正通過。

羅智強今在立院議場前受訪，被問及NCC人事同意權，羅智強說，黨團一致決定這次4位人選，通通不同意，主要基於過去NCC實質濫用職權，傷害新聞自由事件斑斑可考。結構並沒有任何變動，現在將優先考慮修法，讓NCC成為一個專業跟真正獨立機關。

羅智強建議，民進黨之前在中選會委員部分，也發函請在野黨推薦人選，他覺得這是一個正確的做法，所以NCC人事部分，如果民進黨能夠因應現在新國會所代表的新民意，可以來請在野黨推薦人選，大家一起商量，找出最適合、最專業、最獨立的人選，這才是一個正本之道。

至於黨團大會決定解除黨團總召連選連任一次的限制，羅智強說，國民黨有38位立委共同提案，希望能夠比照民進黨跟民眾黨，解除總召只能連任一次的黨團內規，今天早上也已經修正通過。