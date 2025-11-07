快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

國民黨團通過廢除總召兩年條款 羅智強：38位立委共同提案

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，黨團書記長羅智強今受訪說，黨團大會決議這次NCC人事同意權通通不同意，建議民進黨必照中選會模式，發函在野黨推薦人選。另外，針對廢除總召2年條款，羅智強說，國民黨有38位立委共同提案解除總召只能連任一次的黨團內規，今早已經修正通過。

羅智強今在立院議場前受訪，被問及NCC人事同意權，羅智強說，黨團一致決定這次4位人選，通通不同意，主要基於過去NCC實質濫用職權，傷害新聞自由事件斑斑可考。結構並沒有任何變動，現在將優先考慮修法，讓NCC成為一個專業跟真正獨立機關。

羅智強建議，民進黨之前在中選會委員部分，也發函請在野黨推薦人選，他覺得這是一個正確的做法，所以NCC人事部分，如果民進黨能夠因應現在新國會所代表的新民意，可以來請在野黨推薦人選，大家一起商量，找出最適合、最專業、最獨立的人選，這才是一個正本之道。

至於黨團大會決定解除黨團總召連選連任一次的限制，羅智強說，國民黨有38位立委共同提案，希望能夠比照民進黨跟民眾黨，解除總召只能連任一次的黨團內規，今天早上也已經修正通過。

羅智強 NCC 民進黨

延伸閱讀

外送專法終排審 四黨立委齊力相挺

林佳龍堅持挺林岱樺 羅智強：政務官造反是賴清德咎由自取

台肥董急轉彎…他稱不只吳音寧難堪 也看清什麼是愛台灣

立委羅智強稱屏東廚餘養豬查核率最低 屏東縣府怒批惡意污衊

相關新聞

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的4...

台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

國民黨前立委陳以信表態爭取國民黨台南市長選舉提名，對也有意爭取代表國民黨參選的立委謝龍介產生變數。針對黨內初選期程，謝龍...

郭台銘母親辭世 她曝：郭董事親至孝「步行往返北醫」陪打麻將

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真昨（6）日辭世，享嵩壽100歲。前郭台銘辦公室發言人陳家頤昨日在臉書發文，透露過往與郭台銘即便行程滿檔、壓力最大的時期，仍堅持每天親自步行前往北醫探望母親，「哪怕只有40分鐘空檔，也一定去。」

蘇巧慧選新北要重新思考耶誕城活動…藍民代轟假議題 侯友宜這麼說

為期45天的新北耶誕城將於14日熱鬧開城，今年意外成2026市長選舉話題。由於交通常遭民眾詬病，代表民進黨角逐2026新...

立院「東北亞區域促進會」成立 邱志偉盼為外交啟新頁

立法院今天舉行「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」成立，立委邱志偉擔任促進會發起人，並強調當前國際政經局勢下，全球供...

影／立法院今審查NCC人事案 民眾黨團批橡皮圖章

台灣民眾黨團舉辦「請還給人民專業獨立的NCC」記者會，總召黃國昌批民進黨提名一位不懂電信，又不懂傳播的人當主委，這位被提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。