郭台銘母親辭世 她曝：郭董事親至孝「步行往返北醫」陪打麻將

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真昨（6）日辭世，享嵩壽100歲。前郭台銘辦公室發言人陳家頤昨日在臉書發文，透露郭初永真生前，郭台銘即便行程滿檔、壓力最大的時期，仍堅持每天親自步行前往北醫探望母親，「哪怕只有40分鐘空檔，也一定去。」

陳家頤在貼文中寫道，過去與郭台銘共事時，常見他早出晚歸、行程排得滿滿，但只要人在台北，就算僅有短短的休息時間，也一定會抽空前往北醫探視母親。她回憶，郭台銘從不搭車，而是堅持步行往返，「他人高馬大、腳程又快，往往是他走一步，我要小跑兩三步才跟得上。」

一路上，郭台銘會分享與母親相處的日常小事。有一次探視結束後，他笑著走出醫院，陳家頤順口問：「今天麻將有贏嗎？」郭台銘笑答：「有，我媽媽贏了。」陳家頤感性地說：「能讓郭董心甘情願地認輸，恐怕也只有媽媽了。」

陳家頤隨文附上郭台銘年輕時與媽媽及孩子的合影，圖中郭台銘與母親皆身穿西裝外套，兩人共同扶持著小孩，讓網友留言表示：「郭董真的很棒」、「郭媽媽教養出偉大的慈善家」、「孝順的郭董節哀。」貼文最後，陳家頤寫下：「願奶奶在天之靈得享安寧，也希望郭董與家人們節哀、珍重。」