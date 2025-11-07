立法院今處理NCC人事案 國民黨團決議全數否決

立法院今處理通傳會（NCC）委員人事案，國民黨立院黨團早上召開黨團大會討論，經討論，決議全數否決。

行政院今年7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

根據NCC組織法第4條規定，法定人數為7人。再根據NCC組織法第10條第3項規定，會議應以委員總額過半數同意做成決議。

立法院去年在藍白聯手下，闖關刪除NCC委員萬年延任條款，NCC現任委員僅餘3名，有4名委員待補。今日NCC委員人事案只需通過1名，NCC即可開會做成決議。

針對NCC委員人事案，國民黨團今召開黨團大會討論，決議全數否決。不過，據了解，有些藍委認為可以通過黃葳威，但也憂讓NCC在不合適的委員運作下，將產生負面影響。