立法院今處理NCC人事案 國民黨團決議全數否決

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今處理通傳會（NCC）委員人事案。圖／聯合報系資料照片
立法院今處理通傳會（NCC）委員人事案，國民黨立院黨團早上召開黨團大會討論，經討論，決議全數否決。

行政院今年7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

根據NCC組織法第4條規定，法定人數為7人。再根據NCC組織法第10條第3項規定，會議應以委員總額過半數同意做成決議。

立法院去年在藍白聯手下，闖關刪除NCC委員萬年延任條款，NCC現任委員僅餘3名，有4名委員待補。今日NCC委員人事案只需通過1名，NCC即可開會做成決議。

針對NCC委員人事案，國民黨團今召開黨團大會討論，決議全數否決。不過，據了解，有些藍委認為可以通過黃葳威，但也憂讓NCC在不合適的委員運作下，將產生負面影響。

相關新聞

國民黨團通過廢除總召兩年條款 傅崐萁可續爭取連任

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，內部經過討論、決議，決定解除黨團總召連選連任一次的限制。國民黨團總召傅崐萁如想爭取連任，...

NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

立院院會今行使NCC4位人事同意權，民眾黨主席黃國昌今宣布，4位NCC委員被提名人，民眾黨將投下不同意票。

台電估核二、三有重啟條件 監委：台核電廠耐震都堪憂 促檢討

監察委員田秋堇、趙永清、蔡崇義今天表示，台電在2015年依循SSHAC Level 3程序，耗資近5億元，費時逾4年，對...

大陸明年辦APEC 美國務院：支持台灣平等參與

APEC非正式領袖會議明年將在中國大陸深圳舉辦，大陸國台辦發言人張晗日前表示，按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘...

【即時短評】馬習會十周年 誰來撿回那張「通關密語」？

時光荏苒，一晃眼馬習會已屆滿十周年；十年過去，何止兩岸猿聲啼不住？台灣這艘在和與戰之間四處堵漏的小船，面對僵局仍駛不出萬...

