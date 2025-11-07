國民黨團通過廢除總召兩年條款 傅崐萁可續爭取連任

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團今早召開黨團大會，內部經過討論、決議，決定解除黨團總召連選連任一次的限制。國民黨團總召傅崐萁如想爭取連任，將不受限原來內規，可繼續登記參選，尋求連任。

按國民黨團內規，總召得連選連任一次。黨團總召一年一選，易言之，黨團總召如成功連任，至多即擔任總召兩年，俗稱「兩年條款」。但據了解，針對國民黨團內規總召連任一次的條款，今早有38位國民黨立委共同提案修改內規，於黨團大會獲得通過。

傅崐萁自立法院第11屆第1會期起擔任總召，如按兩年條款，傅崐萁於立法院第11屆第4會期結束，便將卸下總召一職。如內規修改後，解除兩年條款，傅崐萁將可繼續連任。

提案委員認為，民眾黨跟民進黨都沒有連任限制，國民黨其實也可參考相關做法。這當中包含思考點是，黨團總召指揮作戰，是否可讓更有經驗的人來去指揮作戰，但這不是絕對的，至少解除連任限制，可讓在此思考底下的人也可參選。連任限制解除之後，傅崐萁想要連任，當然可以參選，如果有別人想參選，當然還是可以參選。

支持的委員認為，未來兩年如2026、2028年，是非常重要的時候，總召、藍白之間的合作關係以及作戰經驗，都是可以思考的部分。

不過就是否解除黨團總召連任限制，在黨團大會上，有藍委當場表示反對，更有藍委說這樣對黨團運作，甚至對傅崐萁本人好嗎？另有藍委說，他是參與連署的，但完全不知道今天就要處理。此外也有藍委轉述耳聞，這事情有藍營內部檯面下的大金主在運作。

傅崐萁 國民黨 立法院

