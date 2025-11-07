聽新聞
外交部：感謝美方支持台灣平等參與APEC 絕不接受中國大陸矮化
明年APEC峰會將在中國大陸舉行，陸方近日表態，台灣參與的前提是遵守「一中」原則。美國國務院APEC資深官員梅斯6日表示，美國支持台灣平等參與APEC。我外交部今表達誠摯感謝，並強調對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。
外交部指出，針對中國外交部嚴重不當以在所謂「一中原則」下及地區經濟體資格作為台灣參與「亞太經濟合作」會議（APEC）的政治前提，美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團分別公開嚴正駁斥，並力挺台灣平等參與，外交部表達誠摯感謝。
美國國務院回應媒體詢問時表示，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中國爭取主辦2026年APEC時，也曾對此做出承諾。美國聯邦眾議院外交委員會共和黨黨團則在X平台貼文指出，儘管中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高台灣參與2026年APEC的門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。
外交部長林佳龍誠摯感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，並強調台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利；中國擅自對台灣赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方2024年在利馬年會期間所做承諾。
外交部強調，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。
