聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨黨團記者會。記者劉懿萱／攝影
民眾黨黨團記者會。記者劉懿萱／攝影

立院院會今行使NCC4位人事同意權，民眾黨主席黃國昌今宣布，4位NCC委員被提名人，民眾黨將投下不同意票。

黃國昌譴責，行政院長卓榮泰惡意欺騙國會、拖延提出NCC委員提名名單。卓榮泰曾於今年4、5月承諾提出名單，卻一再拖延，以委員有個人生涯考量為由搪塞，黨團逐一徵詢被提名人，包括主委、副主委及兩位委員，皆表示5月前就已同意接受提名。

民眾黨團批評，卓榮泰公然欺騙社會與國會，至今未道歉或認錯，民進黨政府仗著媒體優勢便能「死豬不怕滾水燙」且卓榮泰拖延，是為了等待726與823大惡罷結果，國會由他們過半所控制，再來當橡皮圖章，通過他所提出來的NCC。卓榮泰欺騙社會、惡意拖延提名程序真正的目的。

黃國昌說，經過審查及問卷回覆，這些被提名人根本不堪檢驗，卓榮泰大概是把NCC當成另外一個酬庸機關，批評主委被提名人蔣榮先，不懂電信、不懂傳播。NCC要管的就是電信跟傳播這兩大領域，卓榮泰卻提學界小白兔，是去當橡皮圖章，還是比較好操控的傀儡？

黃國昌指出，其餘的被提名人，有一些有在新聞媒體擔任新聞自律委員，媒體經驗似乎很豐富，但詳細閱覽過去表現，認為連在媒體當新聞自律委員會委員工作都沒辦法做好，提名當NCC委員，不是在開台灣社會玩笑嗎？

黃國昌表示，民眾黨立法院黨團，一致決議，對於四位被提名人，全部投下不同意票。

相關新聞

國民黨團通過廢除總召兩年條款 傅崐萁可續爭取連任

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，內部經過討論、決議，決定解除黨團總召連選連任一次的限制。國民黨團總召傅崐萁如想爭取連任，...

NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

立院院會今行使NCC4位人事同意權，民眾黨主席黃國昌今宣布，4位NCC委員被提名人，民眾黨將投下不同意票。

台電估核二、三有重啟條件 監委：台核電廠耐震都堪憂 促檢討

監察委員田秋堇、趙永清、蔡崇義今天表示，台電在2015年依循SSHAC Level 3程序，耗資近5億元，費時逾4年，對...

大陸明年辦APEC 美國務院：支持台灣平等參與

APEC非正式領袖會議明年將在中國大陸深圳舉辦，大陸國台辦發言人張晗日前表示，按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘...

國民黨團通過廢除總召兩年條款 羅智強：38位立委共同提案

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，黨團書記長羅智強今受訪說，黨團大會決議這次NCC人事同意權通通不同意，建議民進黨必照中選...

立法院今處理NCC人事案 國民黨團決議全數否決

立法院今處理通傳會（NCC）委員人事案，國民黨立院黨團早上召開黨團大會討論，經討論，決議全數否決。

