NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

立院院會今行使NCC4位人事同意權，民眾黨主席黃國昌今宣布，4位NCC委員被提名人，民眾黨將投下不同意票。

黃國昌譴責，行政院長卓榮泰惡意欺騙國會、拖延提出NCC委員提名名單。卓榮泰曾於今年4、5月承諾提出名單，卻一再拖延，以委員有個人生涯考量為由搪塞，黨團逐一徵詢被提名人，包括主委、副主委及兩位委員，皆表示5月前就已同意接受提名。

民眾黨團批評，卓榮泰公然欺騙社會與國會，至今未道歉或認錯，民進黨政府仗著媒體優勢便能「死豬不怕滾水燙」且卓榮泰拖延，是為了等待726與823大惡罷結果，國會由他們過半所控制，再來當橡皮圖章，通過他所提出來的NCC。卓榮泰欺騙社會、惡意拖延提名程序真正的目的。

黃國昌說，經過審查及問卷回覆，這些被提名人根本不堪檢驗，卓榮泰大概是把NCC當成另外一個酬庸機關，批評主委被提名人蔣榮先，不懂電信、不懂傳播。NCC要管的就是電信跟傳播這兩大領域，卓榮泰卻提學界小白兔，是去當橡皮圖章，還是比較好操控的傀儡？

黃國昌指出，其餘的被提名人，有一些有在新聞媒體擔任新聞自律委員，媒體經驗似乎很豐富，但詳細閱覽過去表現，認為連在媒體當新聞自律委員會委員工作都沒辦法做好，提名當NCC委員，不是在開台灣社會玩笑嗎？

黃國昌表示，民眾黨立法院黨團，一致決議，對於四位被提名人，全部投下不同意票。