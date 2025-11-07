台電估核二、三有重啟條件 監委：台核電廠耐震都堪憂 促檢討

監察委員田秋堇、趙永清、蔡崇義今天表示，台電在2015年依循SSHAC Level 3程序，耗資近5億元，費時逾4年，對三座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，凸顯耐震能力堪憂，恐有安全疑慮，監察院提出調查報告，請台電公司、核安會檢討改進。

經濟部日前表示，已收到台電公司提交的核電廠現況評估報告，台電董事長曾文生證實，從分析結果來看，核二和核三廠都有重啟的條件和機會。經濟部長龔明鑫表示會依照規畫，若經濟部核可，台電會啟動再運轉計畫給核安會審查，同時進行核電廠自主安全檢查。

不過，監院調查報告指出，「核子反應器設施管制法」雖在5月23日修正公布第6條，將核電廠運轉期限延長至60年，但目前各核電廠運轉執照均已屆期，皆進入除役期間，已無延役可能性，若有重啟之需要，自應根據SSHAC Level 3程序所完成之評估報告，進行核電廠整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外進行風險溝通，以免引發爭議。

三位監委指出，台電公司因應我國原行政院原子能委員會要求，依偱SSHAC Level 3程序，委託國震中心辦理「核能設施地震危害重新評估案」，評估結果：各核電廠反應器廠房基礎輸入地震反應譜（FIRS），分別為核一廠0.698g、核二廠1.272g、核三廠1.384g，遠高於3座核電廠安全停機地震值（SSE）0.3g、0.4g、0.4g。

三位監委表示，核一廠、核二廠用過核子燃料仍在反應爐內未能退出，而各核電廠「用過燃料池」內用過核子燃料需待乾式貯存設施啟用、預計10年後才可完全移出，此期間對於安全系統的要求實不亞於運轉狀態。台電除針對攸關緊急停機設備組件之先期耐震補強作業外，也缺乏對於各核電廠結構體耐震及系統老化影響等評估，顯有安全疑慮。

三位監委指出，台電雖持續執行核二廠、核三廠機率式地震安全度評估（SPRA）併同行審查送核安會審查，但伴隨地震而來的地質災害也有可能造成核災，也應該妥善評估各核電廠地震相關地質災害，檢視其整體耐震安全性。