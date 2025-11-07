大陸明年辦APEC 美國務院：支持台灣平等參與

APEC非正式領袖會議明年將在中國大陸深圳舉辦，大陸國台辦發言人張晗日前表示，按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜，美國國務院APEC資深官員梅斯6日表示，美國支持台灣平等參與APEC

APEC明年將於中國廣東深圳舉行，台灣能否參與成疑問，美國國務院下午就APEC經濟領袖會議成果對媒體簡報，梅斯（Casey Mace）回應媒體疑問時表示，APEC很重要的特色是，台灣是完整、平等的參與者和夥伴，而美國也對此表達支持。

梅斯也表示，APEC的21個經濟體贊成由中國擔任2026年主辦國時，他們曾向中國尋求保證，確保中方遵守所有現行的參與慣例與政策，「我們預期中國會履行（承諾）」。

梅斯也說，這也是美方將持續與台灣朋友討論的議題，確保台灣能以完整且平等的方式參與APEC。

國務院發言人日前也表示，美國堅持所有屬於APEC會員的經濟體，包括以「中華台北」之名參與的台灣，完整與平等的參與APEC，這符合APEC的指引、規範和已確立的慣例；國務院發言人表示，這也是中國作為主辦國，確認會提供給大家的準則。