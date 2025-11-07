【即時短評】打棒球就打棒球 扯什麼「阿共仔的陰謀」

近日，因謠傳即將開打的中國棒球城市聯賽（CPB）中，有一隊的隊徽與中華職棒中信兄弟過於相近，引發眾多球迷議論、甚至還有兄弟球迷「燒球帽」表達憤怒。陸委會則質疑大陸為何突然成立新聯賽？是否帶有政治動機？還說背後的運動行銷公司要把台灣球員拉到對岸，「我們會密切注意」。

事實上，大陸目前最具規模的成人級棒球聯賽屬CBL（中國棒球聯賽），其中包括天津獅、北京猛虎等部分台灣球迷也知道的球隊，這些隊伍是由當地政府與體育局管理，球員同樣簽有合約，類似台灣成棒賽事；CPB則是想逐漸打造出更近似於台灣職棒，或大陸自己的中超、CBA（中國男籃職業聯賽）等級的職業賽事。

更重要的，為發展棒球運動，大陸許多省市早已有自己的青訓系統，不像台灣人以為的都是半路出家的半吊子，更別說進入這些省市代表隊也並不容易。此外，目前CBL的球隊中，早已有從台灣職棒退下來的球員加入，他們多處當打之年，卻因在台灣職棒與成棒圈已無發展機會，被迫離鄉背井打球，也就是圖個溫飽、想過好日子罷了；一些教練也長期在大陸推廣棒球並協助訓練，多數球迷並不會因此批判他們「通敵」或「資敵」。

當然，大陸要發展自己的職棒無可厚非，爭議點在於網路目前流出的五隊中，有三隊背後金主為台灣企業，甚至有隊徽疑涉抄襲中信兄弟。但一來，過往中職草創時期，不僅中職logo也很像MLB的翻版，各隊吉祥物的圖案也可在其他聯盟找到類似樣貌；且這屬於專利商標的領域，如同中信兄弟發表的聲明「若有侵權將採取必要措施」。

二來，即便這些球隊每隊都要網羅十名以上港澳台球員，球員多個發展機會有何不可？台灣的市場腹地就是這麼大，每年出產的青棒、成棒球員如此多，一些球員年紀輕輕就被職棒淘汰，甚至許多還擁有國手資格，他們受限成棒規定無法人人返回業餘，多個表現的舞台與空間都是機會。

從推廣棒球運動的角度來說，中國大陸若有朝一日真的成立一個健全的職棒聯盟，對世界的棒運絕對利大於弊。

說穿了，此次新成立的聯賽，充其量只是試水溫，不要說台灣球員，絕大多數CBL球員也都在觀望，看看這個新聯賽究竟能發展到什麼層次，豈是行銷公司說拉就拉？

更別忘了，迄今仍沒有真正意義職業棒球的中國大陸，早已在北京奧運擊敗過當時擁有嘟嘟、鋒哥、恰恰、阿福等一時之選的台灣。這就是棒球，什麼事情都有可能發生，如同韓國近年屢次敗給台灣，韓國人驚愕之餘也在力求精進，這才是運動比賽的真諦。只會扯統戰、什麼都說是「阿共仔的陰謀」，這「一日球迷」未免也太過廉價！