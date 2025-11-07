美國務院：APEC特色是台平等與會 將確保台完整參與

明年APEC峰會將於中國舉行，北京已表態，台灣參與的前提是遵守「一中」原則。美國國務院APEC資深官員梅斯今天對此指出，APEC的重要特徵是台灣是平等的夥伴與參與方。美方將持續與台灣討論，確保台灣完整參與。

2025年在韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會於1日落幕，明年APEC將於中國廣東深圳舉行。路透社日前報導，中國外交部表示，台灣參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。

美國國務院下午就APEC經濟領袖會議成果對媒體簡報，梅斯（Casey Mace）回應中央社對中國開出的「一中」原則條件，以及台灣官員赴中國的安全風險時表示，APEC的一個重要特徵是台灣是完整且平等的參與者與夥伴，而美國支持這一點。

「當APEC的21個經濟體同意由中國擔任2026年主辦國時，他們曾向中國尋求保證，確保其遵守所有現行的參與慣例與政策。因此，我們預期他們（中國）會履行（承諾）。」

梅斯說，這也是美方將持續與台灣朋友討論的議題，以確保台灣能以完整且平等的方式參與APEC。

梅斯並未回覆人身安全的提問，但國務院4日晚間以書面回應中央社提問時提到，保障美國公民的安全是美方最優先考慮的事項，美方將繼續敦促中國制定安全安排和規則，以保障所有與會者在中國參加APEC會議時的安全。

去年11月，中國宣布將擔任2026年APEC主辦單位後，台灣即表達關切。

時任國安會副秘書長、現任國安會諮詢委員徐斯儉當時表示，一般而言，每年經濟領袖會議會決定未來3年左右的主辦國，但2026年則一直懸著，由於中國提出舉辦的時間比較晚，使得此次經濟領袖會議前，很多經濟體都認為先前溝通不夠充分。

他指出，按APEC的制度，所有決定都是採共識決，對於中國爭取主辦2026年APEC，台灣特別指出所有經濟體的與會者均可能受中國「懲獨22條意見」的影響，其他經濟體也分別提出各種關切，要求中國說明或保證。

徐斯儉說，經過所有經濟體充分討論，中國承諾將遵守APEC的規定、慣例及實踐，確保各會員平等尊嚴與會的權利，並妥善維護所有與會人員的人身安全。基於中國所做的承諾，所有經濟體最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

APEC是台灣少數能以正式成員身分參加的幾個主要論壇之一，而中國持續施壓，將台灣排除在國際社會之外。即使台灣是APEC正式成員，但礙於北京壓力，台灣總統無法出席APEC，而是改派官方特使與會。