國民黨新人事 柱系班師回朝、郝智囊受矚

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

國民黨主席鄭麗文於本月一日上任，昨天發布新一波人事案，其中多位在國民黨前主席洪秀柱時期擔任要職，被外界視為柱系人馬「班師回朝」；值得關注的是，新任國際部主任董佳瑜不僅是這次黨主席參選人、台北市前市長郝龍斌的辯論智囊，也因外型亮麗，被黨內視為二○二六年選戰美女刺客。

國民黨昨天公布最新一波人事案，考紀會主委由張雅屏擔任；國民黨發言人由牛煦庭、江怡臻擔任；文傳會副主委由林益諄擔任；文傳會新媒體部主任由王安國擔任；青年部主任由李昶志擔任；國際部主任由董佳瑜擔任。

其中，張雅屏是洪秀柱時期的副秘書長兼組發會主委，李昶志則曾於二○一六年總統大選期間，擔任洪秀柱競選發言人，在洪秀柱遭國民黨撤換後，繼續擔任洪秀柱辦公室發言人。

此外，鄭麗文在一日受訪時已經先證實，發言人職務將由牛煦庭、江怡臻等人出任。新媒體部在創作「萊爾校長」影片團隊退出之後，則確定由音樂製作人王安國出任，之前傳出要掌新媒體部的前基隆市議會議長宋瑋莉兒子林益諄，則是擔任文傳會副主委。

至於新任國際部主任董佳瑜則被視為亮眼人選，董不但是曾與鄭麗文黨主席選戰對手郝龍斌的辯論智囊，更可能於明年在台北市第四選區（中山、大同）角逐議員，也被黨內視為美女刺客。

