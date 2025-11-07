冷眼集／大撒幣政策 淪大內宣素材

二○一九年因應美中關稅戰，政府大張旗鼓的推出投資台灣三大方案，宣稱要協助廠商度過難關，並改善投資環境吸引台商回台投資，成為政府宣揚的重要政績之一，但如今被監察院狠狠打臉，投資台灣根本只是數字遊戲，「大撒幣」的政策，只淪為大內宣的素材。

政府當年推出投資台灣三大方案，提供融資優惠、土地租金優惠、加速水電取得、稅務專屬服務、預核引進移工等優惠措施，要從根本上改善投資環境，吸引台商回台、協助企業升級轉型，一直到今年中，政府仍在宣揚成效、政策加碼，甚至還進化到二點○的版本。

行政院、經濟部多次吹噓有多少台商返台投資、成果豐碩，還搭上「抗中保台」的順風車，強調大陸已經不是台商投資首選，事實上，卻是用人民稅金去做大內宣。

方案中提出的低利貸款政策，不只回台台商，連在地企業都有資格申請，申請名目中更有定義模糊的「中期營運週轉金」，在當時就被質疑，成為廠商「借低還高」的管道，有很大的套利空間，政府雖然強調都經過審核，但如今看來，根本是個笑話，就連監察院都有意見。

而若是三大方案成效真如政府所說，投資環境改善、廠商紛紛投資台灣，企業也升級轉型有成，今年美國重啟關稅戰，業者就不會像現在這樣哀鴻遍野。面對新一波關稅戰，政府仍只有補助的老招，今年強化韌性特別條例的說帖，與當時投資台灣三大方案，又是何等相似，在在顯示根本問題並沒有解決，也讓政策成了數字遊戲。