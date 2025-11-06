Taiwan Plus遭爆台灣腔英文禁播報 監院批歧視要求檢討

文化部創立的影音平台Taiwan Plus過去曾質疑成效不彰，監委林郁容、紀惠容、王美玉調查發現，有內部人員表示，因具「台灣腔英語」而遭主管拒絕出現在鏡頭前。監院認為排除台灣口音不僅違背平台「傳遞台灣觀點」的初衷，也有歧視本國人才疑慮，文化部應該檢討改進。

三位監委調查發現，TaiwanPlus旨在拓展台灣對外傳播量能，但從營運績效來看，觀眾觀看次數區域集中於亞洲地區（67.6%），美洲次之（20.6%），兩者合計已逾88%，其它地區占比偏低，推廣成效與擴展國際能見度之政策目標仍存有落差，亟待文化部檢討現行推播策略與節目內容設計，以提升TaiwanPlus的國際傳播效益。

三位監委還說，TaiwanPlus新聞編採決策權限高度集中於少數主管，跨國團隊間共識不足，對於國內與國際新聞的選題標準有顯著差異，也曾發生新聞焦點失準之情形，影響平台公信力與形象；主導新聞編採的外籍主管對台灣社會脈絡掌握有限，與我國籍編採人員在新聞選題與處理方式上意見分歧，面對重大國際或本土事件時，常出現判斷標準不一之情形，且決策權限集中於外籍主管，此一組織架構凸顯TaiwanPlus已浮現編採失衡的風險。