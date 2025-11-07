聽新聞
0:00 / 0:00

雙北市長選戰 藍：李四川與蔣萬安將掀共伴效應

聯合報／ 記者楊正海洪子凱林媛玲李成蔭／連線報導
藍營認為台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）明年參選雙北市長，可望掀起共伴效應，甚至席捲全國。圖為兩人前天在議會備詢。記者曾學仁／攝影
藍營認為台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）明年參選雙北市長，可望掀起共伴效應，甚至席捲全國。圖為兩人前天在議會備詢。記者曾學仁／攝影

民進黨將提名立委蘇巧慧參選新北市長，藍營透露北市副市長李四川本月底也可望投入，看好他與台北市長蔣萬安的「共伴效應」，帶動雙北甚至全國選戰。已表態的民眾黨主席黃國昌強調民眾黨有最大誠意跟善意，「但不會只是等待」；新北副市長劉和然昨宣示「準備好了」。

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨在廣播節目說，蔣萬安和李四川同時在雙北選的機率高，民進黨在新北已徵召蘇巧慧，目前看起來國民黨最強的應該是李四川。他說，不要忘了李四川在雙北、高雄都待過，不管雙北或藍軍縣市首長合作，都是加分，「李四川如果真的到新北市選，會有這樣的效果」。

面對各界呼聲高，李四川昨先恭喜蘇巧慧獲民進黨提名，透露去年和蘇貞昌曾見面，開玩笑說最後若是他和蘇巧慧對決，不管誰勝選都是「屏東贏，新北贏」，但現階段最重要還是要把輝達進駐台北市的事情處理好。

劉和然近期拍形象照，對外宣示「準備好了」，昨上架「許光漢穿著」影片，引熱議。李四川盛讚劉非常優秀，若有意承擔「我也樂觀其成」。黃國昌回應，他爭取代表民眾黨參選新北市長不會改變，民眾黨有最大誠意跟善意，「但不會只是等待，會按部就班往前進」。

民進黨新北由蘇巧慧爭戰，北市目前人選除了壯闊台灣理事長吳怡農表態有意參選外，綠營不少基層也盼由民進黨英系立委王世堅出來參選。

面對雙北可能有「共伴效應」，綠營人士直言，2026要拿下首都市長寶座相當艱困，若人選不被綠營認同或聲量不高，不僅會輸，還會衝擊議員席次，「母雞要能帶小雞，不是給小雞拱」。民進黨北市黨部主委張茂楠表示，提名時程提前，北市應不會拖太久，六都台南、高雄會辦初選，原則上應該會在初選結果出來前後。

延伸閱讀

2026新北選戰打響！蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照 李四川評價曝光

與新壽合意解約有變數？李四川曝原因：最快下周

輝達落腳北士科 蔣萬安：希望輝達在台北設立公司跟市府對接簽約

新北綠蘇巧慧就位藍白合還沒影 黃國昌：不會只是等待

相關新聞

投資台灣三大方案缺失多 監院檢討

為因應二○一九年美中貿易戰，經濟部力推「投資台灣三大方案」，包含吸引台商回流、根留台灣企業、中小企業加速投資等。監委賴振...

雙北市長選戰 藍：李四川與蔣萬安將掀共伴效應

民進黨將提名立委蘇巧慧參選新北市長，藍營透露北市副市長李四川本月底也可望投入，看好他與台北市長蔣萬安的「共伴效應」，帶動...

2026北市議員選舉 藍喊席次單獨過半

2026年北市議員選戰，藍綠白都已默默布局，國民黨昨喊出31席單獨過半，但會與民眾黨等友黨合作，市長蔣萬安也可幫民眾黨議...

冷眼集／大撒幣政策 淪大內宣素材

二○一九年因應美中關稅戰，政府大張旗鼓的推出投資台灣三大方案，宣稱要協助廠商度過難關，並改善投資環境吸引台商回台投資，成...

郭台銘母親初永真 百歲辭世

鴻海創辦人郭台銘的母親初永真昨辭世，享嵩壽一百歲。郭台銘當年創立鴻海時，初永真為他標會獲十萬元，作為創業的第一桶金，不僅...

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝智囊受矚

國民黨主席鄭麗文於本月一日上任，昨天發布新一波人事案，其中多位在國民黨前主席洪秀柱時期擔任要職，被外界視為柱系人馬「班師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。