雙北市長選戰 藍：李四川與蔣萬安將掀共伴效應

民進黨將提名立委蘇巧慧參選新北市長，藍營透露北市副市長李四川本月底也可望投入，看好他與台北市長蔣萬安的「共伴效應」，帶動雙北甚至全國選戰。已表態的民眾黨主席黃國昌強調民眾黨有最大誠意跟善意，「但不會只是等待」；新北副市長劉和然昨宣示「準備好了」。

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨在廣播節目說，蔣萬安和李四川同時在雙北選的機率高，民進黨在新北已徵召蘇巧慧，目前看起來國民黨最強的應該是李四川。他說，不要忘了李四川在雙北、高雄都待過，不管雙北或藍軍縣市首長合作，都是加分，「李四川如果真的到新北市選，會有這樣的效果」。

面對各界呼聲高，李四川昨先恭喜蘇巧慧獲民進黨提名，透露去年和蘇貞昌曾見面，開玩笑說最後若是他和蘇巧慧對決，不管誰勝選都是「屏東贏，新北贏」，但現階段最重要還是要把輝達進駐台北市的事情處理好。

劉和然近期拍形象照，對外宣示「準備好了」，昨上架「許光漢穿著」影片，引熱議。李四川盛讚劉非常優秀，若有意承擔「我也樂觀其成」。黃國昌回應，他爭取代表民眾黨參選新北市長不會改變，民眾黨有最大誠意跟善意，「但不會只是等待，會按部就班往前進」。

民進黨新北由蘇巧慧爭戰，北市目前人選除了壯闊台灣理事長吳怡農表態有意參選外，綠營不少基層也盼由民進黨英系立委王世堅出來參選。

面對雙北可能有「共伴效應」，綠營人士直言，2026要拿下首都市長寶座相當艱困，若人選不被綠營認同或聲量不高，不僅會輸，還會衝擊議員席次，「母雞要能帶小雞，不是給小雞拱」。民進黨北市黨部主委張茂楠表示，提名時程提前，北市應不會拖太久，六都台南、高雄會辦初選，原則上應該會在初選結果出來前後。