國土署：雙城論壇MOU 勿交流關鍵基礎建設圖資

中央社／ 台北6日電
2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，台北市政府9月臨時喊停，台北市長蔣萬安（圖）昨天說，仍在持續與上海方協調中，他很希望能在年底順利成行。記者曾學仁／攝影
2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，台北市政府9月臨時喊停，台北市長蔣萬安（圖）昨天說，仍在持續與上海方協調中，他很希望能在年底順利成行。記者曾學仁／攝影

內政部國土署今天說，台北市府預計要在雙城論壇簽署水治理合作MOU，但污水下水道系統包含公共管線等國家關鍵民生基礎建設，內政部本於中央目的事業主管機關職責，善意提醒地方政府不能與對方交流相關圖資，以守護國家安全。

2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，台北市政府9月臨時喊停，台北市長蔣萬安昨天說，仍在持續與上海方協調中，他很希望能在年底順利成行。媒體報導，蔣萬安昨天在議會證實，原本卡關的勞動局、水治理兩項交流備忘錄（MOU）已獲中央同意。

內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，中央對地方推動兩岸城市交流事務只要秉持對等尊嚴原則，一向都審慎樂觀看待。

國土署說，這次台北市府預計要在論壇中簽署水治理合作MOU，內容雖以污水處理工法及技術分享為主，但污水下水道系統，包含公共管線等國家關鍵民生基礎建設，為避免在實際交流中衍生公共圖資外流疑慮，因此內政部本於中央目的事業主管機關職責，善意提醒地方政府相關圖資不能夠與對方交流，以守護國家安全。

國土署表示，相關內容已於今年9月23日函覆經濟部，並副知台北市政府。

