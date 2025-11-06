快訊

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

接見救國團 韓國瑜：照顧青年是國家重要課題

中央社／ 台北6日電
立法院長韓國瑜。記者季相儒／攝影
立法院長韓國瑜。記者季相儒／攝影

立法院韓國瑜今天接見救國團主任葛永光及各縣市主委，他表示，青年強則國家強，青年有才華、有能力，國家當然就會有能力。青年壯、國家才會跟著壯大，照顧青年是國家政府必須非常重視的重要課題，感謝救國團讓台灣一代又一代的青年朋友得到照顧。

立法院長韓國瑜今天在立法院接見救國團主任葛永光、副主任翁宏文、各縣市主委、代表及中華運動文化暨人才發展協會理事長車靜宜等人。

韓國瑜致詞時表示，熱烈歡迎救國團一行蒞院拜訪，救國團讓台灣一代又一代的青年朋友得到照顧，救國團舉辦的各種活動，促使東南西北原本互不認識的青年朋友，在救國團這個大家庭下自然的認識，互相學習、成長與情感交流。

韓國瑜指出，青年強則國家強，青年有才華、有能力，國家當然就會有能力。青年壯，國家才會跟著壯大，所以照顧青年朋友是每個國家政府，必須非常重視的重要課題。有幸過去70多年來，國家有救國團擔負這樣的重要工作，期盼救國團精神能傳承下去，持續閃耀，造福每一代年輕人。

葛永光表示，今天拜會的主要目的，是希望針對黨產條例條文修正，有關救國團排除適用的相關規定能獲得韓國瑜及立委的支持推動。救國團成立之初是由政府組織依法成立，該案也拜會溝通過國民黨民眾黨黨團和其重要領袖，並獲得正面支持。

葛永光說，感謝立法院的支持，修正通過發展觀光條例，將救國團青年活動中心、國軍英雄館、教師會館等特定住宿場所的旅館登記「落日條款」展延5年至2030年1月21日。今年救國團團慶推出「造夢十大建設」，定為未來救國團的10個重要目標，希望能夠幫助台灣重建社會信任，尤其是年輕人對國家未來的希望。

救國團 青年 韓國瑜 立法院 民眾黨 國民黨

延伸閱讀

影／韓國瑜參觀2025世界盆栽展 讚聲「盆栽外交」

韓國瑜回雲林投票…想了1分鐘 黨員要他在立法院「卡忍耐」

退回總預算協商 韓國瑜坦言壓力大裁示暫緩：各黨再溝通

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

相關新聞

2026新北選戰打響！蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照 李四川評價曝光

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

鴻海創辦人郭台銘的母親初永真，今（6）日上午8點於台北醫學大學附設醫院安詳辭世，享嵩壽100歲。當年，郭台銘創立鴻海時，...

停辦耶誕城可拿板橋6成票？侯友宜：成為國際品牌不容易

民進黨的選對會拍板將建議立委蘇巧慧參選新北市長，有網友認為蘇若停辦新北歡樂耶誕城，可在板橋拿到6成選票。新北市長侯友宜今...

影／許智傑爭取高雄市長提名 發豪語「高雄重返世界第三大港」

民進黨立委許智傑爭取高雄市長提名，今天發布首支競選影片，強調從高雄港為出發點，盼打造智慧高雄港，重回世界第三大貨櫃港榮景...

NCC人事同意權 綠籲全數支持、藍白待討論決定

立法院會明天將行使國家通訊傳播委員會人事同意權。民進黨團表態全數支持，盼在野黨也共同支持，不過藍白態度尚不明朗，國民黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。