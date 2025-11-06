接見救國團 韓國瑜：照顧青年是國家重要課題

立法院長韓國瑜今天接見救國團主任葛永光及各縣市主委，他表示，青年強則國家強，青年有才華、有能力，國家當然就會有能力。青年壯、國家才會跟著壯大，照顧青年是國家政府必須非常重視的重要課題，感謝救國團讓台灣一代又一代的青年朋友得到照顧。

立法院長韓國瑜今天在立法院接見救國團主任葛永光、副主任翁宏文、各縣市主委、代表及中華運動文化暨人才發展協會理事長車靜宜等人。

韓國瑜致詞時表示，熱烈歡迎救國團一行蒞院拜訪，救國團讓台灣一代又一代的青年朋友得到照顧，救國團舉辦的各種活動，促使東南西北原本互不認識的青年朋友，在救國團這個大家庭下自然的認識，互相學習、成長與情感交流。

韓國瑜指出，青年強則國家強，青年有才華、有能力，國家當然就會有能力。青年壯，國家才會跟著壯大，所以照顧青年朋友是每個國家政府，必須非常重視的重要課題。有幸過去70多年來，國家有救國團擔負這樣的重要工作，期盼救國團精神能傳承下去，持續閃耀，造福每一代年輕人。

葛永光表示，今天拜會的主要目的，是希望針對黨產條例條文修正，有關救國團排除適用的相關規定能獲得韓國瑜及立委的支持推動。救國團成立之初是由政府組織依法成立，該案也拜會溝通過國民黨及民眾黨黨團和其重要領袖，並獲得正面支持。

葛永光說，感謝立法院的支持，修正通過發展觀光條例，將救國團青年活動中心、國軍英雄館、教師會館等特定住宿場所的旅館登記「落日條款」展延5年至2030年1月21日。今年救國團團慶推出「造夢十大建設」，定為未來救國團的10個重要目標，希望能夠幫助台灣重建社會信任，尤其是年輕人對國家未來的希望。