影／許智傑爭取高雄市長提名 發豪語「高雄重返世界第三大港」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委許智傑今天發布首支政策影片，有信心帶領高雄港灣邁向國際化。圖／許智傑服務處提供
立委許智傑今天發布首支政策影片，有信心帶領高雄港灣邁向國際化。圖／許智傑服務處提供

民進黨立委許智傑爭取高雄市長提名，今天發布首支競選影片，強調從高雄港為出發點，盼打造智慧高雄港，重回世界第三大貨櫃港榮景。許智傑表示，高雄港要利用AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統，提升港口作業效能與安全性，增加貨櫃轉運競爭力。

高雄港裝卸量逐年下滑，最新排名退居全球第20名。立委許智傑表示，台灣位在太平洋航線與歐亞航線交會點，高雄港曾位居世界第三大港，此時是高雄轉型智慧城市的重要時刻，所以高雄港也要搭上AI應用的這班列車，轉型「高雄智慧港口」。

高雄港觀光部分，許智傑表示，高雄旅運中心能當國際旅運的重要樞紐，不僅吸引國際郵輪將高雄當母港、擴大國際郵輪旅遊產業、爭取定期國際郵輪航線，讓到訪遊客每人平均消費100美元，為高雄從空中、以及從海上帶來刺激消費的經濟動能。

許智傑說，期盼高雄港未來成為亞洲前往世界各地的重要跳點口岸，無論是經濟或觀光，世界各地的大船駛入高雄港，讓「咱尚愛的所在」再度起飛。

高雄港 許智傑 郵輪

